حجت الاسلام علیزاده: دشمن با ابزارهای نوین به دنبال محو دین است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام علی علیزاده صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه به همت هیئت رزمندگان اسلام این شهر با بیان اینکه انسان قرار است به یک موجود الهی تبدیل شود، اظهارکرد: ماهیت وجودی انسان، قصه اصلی حیات، «نفخ روح» است.

امام جماعت مسجد مقدس جمکران با اشاره به تفاوت میان دنیا و آخرت، افزود: این جهان محل عبور انسان و محل استقرار نهایی او آخرت است.

مسیر چهارگانه رسیدن به معرفت

حجت الاسلام علیزاده با استناد به کلام ائمه معصوم (ع) شناخت خدا، دانستن علت خلقت، رسیدن به مقام عرفان، فهم مراد از خلقت و درک ماهیت واقعی دینداری رامسیر چهارگانه رسیدن به معرفت بیان کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی دین در زندگی و ضرورت شناخت امام،شناخت دقیق از هدف آمدن به دنیا را پیش‌شرط رسیدن به معرفت واقعی بیان کرد و گفت: انسان باید به این تشخیص برسد که برای چه به این دنیا آمده است.

امام جماعت مسجد مقدس جمکران با تاکید بر خروجی عملی در زندگی انسان، اظهار کرد: اگر ماه محرم و صفر بر انسان بگذرد و فرد هیچ تغییر یا دستاوردی در زندگی خود نداشته باشد، یعنی خوب از این ایام بهره نبرده است.

وی با یادآوری تلاش دشمن برای محو دین در کربلا، افزود:ابراز محبت اهل‌بیت (ع) در دل‌ها، در رفتار و زندگی افراد باید خروجی ملموس داشته باشد.

حجت‌الاسلام علیزاده با اشاره به تهدیدات موجود، از تقویت دشمن‌شناسی گفت و تصریح کرد: امروز دشمنی استکبار و صهیونیسم با ابزارهای متناسب با زمانه، عیان و واضح هست.