لیست 69 طرح ملی دارویی و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی کشور

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این فراخوان از محققان دانشگاه های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، مراکز و شبکه های تحقیقاتی، مراکز رشد، پارک های فناوری، شرکت های دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی دعوت به عمل آمده است تا طرح های خود را برای خودکفایی ارائه دهند.

وی گفت: حوزه تجهیزات پزشکی و مواد و فرآورده های دارویی حوزه های بسیار حیاتی و استراتژیک است و امیدواریم که با استقبال بسیار خوبی که محققان کشور از این طرحها داشته اند به خودکفایی مورد نظر دست یابیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: انجام این طرحها از سوی محققان ایرانی شکست تحریم ایران را به شکل واقعی نشان خواهد داد.

نام وسیله یا دستگاههای مورد نیاز

ردیف نام دستگاه 1 استنتهای قلبی داروئی و غیر داروئی 2 پروتزهای تخصصی ارتوپدی و ستون فقرات 3 دستگاه های CT Scan 4 دستگاه های شتاب دهنده خطی با توان های مختلف 5 پیس میکرهای قلبی موقت و دائم 6 دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی 7 دستگاه های MRI 8 ونتیلاتور 9 دستگاه بیهوشی 10 فایبرهای مورد استفاده در صافی های دیالیز کلیه 11 دستگاه های لیزر پزشکی 12 لیزر اگزایمر با کاربرد آنژیوپلاستی و کراتوتومی 13 کاتترها و بالن های قلبی 14 لنزهای تماسی و داخل چشمی 15 گازهای پزشکی شامل پریمیکس پزشکی، DLCO ، اکسیژن مایع، هلیم مایع و گازی 16 کاتترهای ارولوژی 17 تیغ جراحی 18 چاقوی سایبری



جدول شماره یک دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز

ردیف دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی 1 INTERFERON B 1A 30 MCG AMP-1A 44MCG/0.5ML AMP-1B 8MIU VIAL 2 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL 3 ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL-5% 500ML VIAL +250ML VIAL 4 DOCETAXEL 80MG VIAL+20MG VIAL 5 IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL 6 ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE 7 OXALIPLATINE 100MG VIAL-50MG VIAL 8 RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL 9 GEMCITABINE HCl 1 G VIAL+ 200MG VIAL 10 SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN 11 ISOTRETINOIN 20MG CAP 12 IOPROMIDE (DIFFERENT DOSES) 13 FOLITROPIN 75IU AMP 14 MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP 15 PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML 16.7ML VIAL 16 CICLOSPORIN 0.05% OPH DROP-100MG CAP-250MG/5ML AMP-25MG CAP- 50MG CAP-50MG/1ML AMP-I00MG/ML 50ML ORAL SOL 17 IODIXANOL 320MG/ML 100ML VIAL-550MG/ML(270MG I/ML) 20ML AMP+ 50ML AMP+625MG/ML(320MG I/ML) 20ML VIAL+50ML VIAL 18 VACCINE-INFLUENZA VIRUS KILLED SYRINGE 19 ANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG AMP 20 IOHEXOL 240MG I/ML 50ML VIAL+ 300MG I/ML 100ML VIAL+ 300MG I/ML 50ML VIAL+ 350MG I/ML 100ML VIAL

جدول شماره دو دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز

ردیف دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی 21 HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL-100MG/8ML AMP 22 NITROGLYCERIN 10MG/24HR PLASTER-1MG/ML 10ML AMP-2% OINT-400MCG/DOSE SPRAY- SR 6.4MG TAB+2.6MG TAB 23 BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG ORAL INHALER- 250MCG/DOSE 200D SPRAY- 50MCG/DOSE NASAL SPRAY 24 PROPOFOL 1000MG/100ML VIAL-200MG/20ML VIAL+ 500MG/50ML VIAL 25 ISOFLURANE 100ML SOL FOR INHALATION-100ML SPRAY 26 RIVASTIGMINE 1.5MG CAP 27 METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP 28 PROGESTERONE 200MG PESSARY-400MG SUPP-400MG VAG SUPP- 29 ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC 500 VIAL 30 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% MOUTH PASTE-40MG/1ML AMP 31 DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB 32 STREPTOKINASE 750,000IU VIAL 33 GRANISETRON HCL 3MG/3ML VIAL 34 FORMOTEROL 12MCG CAP-12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION-9MCG/ 35 AMINO ACID 10% 500 ML INFU + 5% 500 ML INFU 36 ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP 37 AVOCADO+ SOJA EXTRACT 300MG CAP 38 CELECOXIB 100MG CAP 39 GLIBENCLAMIDE 5MG TAB 40 SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB

جدول شماره سه داروها و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز

ردیف دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی 41 CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP-FOLINATE 15MG TAB-FOLINATE 30MG/3ML AMP 42 MEROPENEM 500MG VIAL 43 METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL 44 IRINOTECAN HCL 100MG/5ML VIAL-40MG/2ML VIAL 45 ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML AMP + 50MG/5ML AMP 46 DOXEPIN HCL 25MG TAB 47 RALOXIFENE 60MG TAB 48 POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP 49 tPA 50 ANTI RABIES IgG 51 PANTOPROZOL

به گزارش مهر، فراخوان طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و تجهیزات پزشکی بر اساس فهرست اقلام اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. محققان می توانند به صورت اینترنتی تا پایان وقت اداری روز 27 آذر ماه فرم های مربوط به شرکت در اجرای طرحها را تکمیل و ارسال کنند.

همچنین کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی نیز می توانند طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی را بر اساس فهرست اقلام اعلام شده را اجرا کنند. فرصت تکمیل و ارسال فرم های فراخوان برای افراد حقیقی و حقوقی تا 27 آذرماه جاری است.