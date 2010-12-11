لیست 69 طرح ملی دارویی و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی کشور

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این فراخوان از محققان دانشگاه های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، مراکز و شبکه های تحقیقاتی، مراکز رشد، پارک های فناوری، شرکت های دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی دعوت به عمل آمده است تا طرح های خود را برای خودکفایی ارائه دهند.
وی گفت: حوزه تجهیزات پزشکی و مواد و فرآورده های دارویی حوزه های بسیار حیاتی و استراتژیک است و امیدواریم که با استقبال بسیار خوبی که محققان کشور از این طرحها داشته اند به خودکفایی مورد نظر دست یابیم.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: انجام این طرحها از سوی محققان ایرانی شکست تحریم ایران را به شکل واقعی نشان خواهد داد.
نام وسیله یا دستگاههای مورد نیاز
|ردیف
|نام دستگاه
|1
|استنتهای قلبی داروئی و غیر داروئی
|2
|پروتزهای تخصصی ارتوپدی و ستون فقرات
|3
|دستگاه های CT Scan
|4
|دستگاه های شتاب دهنده خطی با توان های مختلف
|5
|پیس میکرهای قلبی موقت و دائم
|6
|دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی
|7
|دستگاه های MRI
|8
|ونتیلاتور
|9
|دستگاه بیهوشی
|10
|فایبرهای مورد استفاده در صافی های دیالیز کلیه
|11
|دستگاه های لیزر پزشکی
|12
|لیزر اگزایمر با کاربرد آنژیوپلاستی و کراتوتومی
|13
|کاتترها و بالن های قلبی
|14
|لنزهای تماسی و داخل چشمی
|15
|گازهای پزشکی شامل پریمیکس پزشکی، DLCO ، اکسیژن مایع، هلیم مایع و گازی
|16
|کاتترهای ارولوژی
|17
|تیغ جراحی
|18
|چاقوی سایبری
جدول شماره یک دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز
|ردیف
|دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
|1
|INTERFERON B 1A 30 MCG AMP-1A 44MCG/0.5ML AMP-1B 8MIU VIAL
|2
|IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL
|3
|ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL-5% 500ML VIAL +250ML VIAL
|4
|DOCETAXEL 80MG VIAL+20MG VIAL
|5
|IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL
|6
|ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
|7
|OXALIPLATINE 100MG VIAL-50MG VIAL
|8
|RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL
|9
|GEMCITABINE HCl 1 G VIAL+ 200MG VIAL
|10
|SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN
|11
|ISOTRETINOIN 20MG CAP
|12
|IOPROMIDE (DIFFERENT DOSES)
|13
|FOLITROPIN 75IU AMP
|14
|MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP
|15
|PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML 16.7ML VIAL
|16
|CICLOSPORIN 0.05% OPH DROP-100MG CAP-250MG/5ML AMP-25MG CAP- 50MG CAP-50MG/1ML AMP-I00MG/ML 50ML ORAL SOL
|17
|IODIXANOL 320MG/ML 100ML VIAL-550MG/ML(270MG I/ML) 20ML AMP+ 50ML AMP+625MG/ML(320MG I/ML) 20ML VIAL+50ML VIAL
|18
|VACCINE-INFLUENZA VIRUS KILLED SYRINGE
|19
|ANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG AMP
|20
|IOHEXOL 240MG I/ML 50ML VIAL+ 300MG I/ML 100ML VIAL+ 300MG I/ML 50ML VIAL+ 350MG I/ML 100ML VIAL
جدول شماره دو دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز
|ردیف
|دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
|21
|HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL-100MG/8ML AMP
|22
|NITROGLYCERIN 10MG/24HR PLASTER-1MG/ML 10ML AMP-2% OINT-400MCG/DOSE SPRAY- SR 6.4MG TAB+2.6MG TAB
|23
|BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG ORAL INHALER- 250MCG/DOSE 200D SPRAY- 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
|24
|PROPOFOL 1000MG/100ML VIAL-200MG/20ML VIAL+ 500MG/50ML VIAL
|25
|ISOFLURANE 100ML SOL FOR INHALATION-100ML SPRAY
|26
|RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
|27
|METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP
|28
|PROGESTERONE 200MG PESSARY-400MG SUPP-400MG VAG SUPP-
|29
|ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC 500 VIAL
|30
|TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% MOUTH PASTE-40MG/1ML AMP
|31
|DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB
|32
|STREPTOKINASE 750,000IU VIAL
|33
|GRANISETRON HCL 3MG/3ML VIAL
|34
|FORMOTEROL 12MCG CAP-12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION-9MCG/
|35
|AMINO ACID 10% 500 ML INFU + 5% 500 ML INFU
|36
|ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP
|37
|AVOCADO+ SOJA EXTRACT 300MG CAP
|38
|CELECOXIB 100MG CAP
|39
|GLIBENCLAMIDE 5MG TAB
|40
|SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB
جدول شماره سه داروها و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز
|ردیف
|دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
|41
|CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP-FOLINATE 15MG TAB-FOLINATE 30MG/3ML AMP
|42
|MEROPENEM 500MG VIAL
|43
|METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL
|44
|IRINOTECAN HCL 100MG/5ML VIAL-40MG/2ML VIAL
|45
|ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML AMP + 50MG/5ML AMP
|46
|DOXEPIN HCL 25MG TAB
|47
|RALOXIFENE 60MG TAB
|48
|POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP
|49
|tPA
|50
|ANTI RABIES IgG
|51
|PANTOPROZOL
به گزارش مهر، فراخوان طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و تجهیزات پزشکی بر اساس فهرست اقلام اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. محققان می توانند به صورت اینترنتی تا پایان وقت اداری روز 27 آذر ماه فرم های مربوط به شرکت در اجرای طرحها را تکمیل و ارسال کنند.
همچنین کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی نیز می توانند طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی را بر اساس فهرست اقلام اعلام شده را اجرا کنند. فرصت تکمیل و ارسال فرم های فراخوان برای افراد حقیقی و حقوقی تا 27 آذرماه جاری است.
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