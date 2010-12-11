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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

مهر منتشر کرد:

لیست 69 طرح ملی دارویی و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی کشور

لیست 69 طرح ملی دارویی و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی کشور

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت از آغاز پذیرش طرحهای فناوری خودکفایی در تجهیزات پزشکی و فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی خبر داد و گفت: با تکمیل این طرحها در 5 سال به خودکفایی دارویی و تجهیزات پزشکی خواهیم رسید.

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این فراخوان از محققان دانشگاه های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، مراکز و شبکه های تحقیقاتی، مراکز رشد، پارک های فناوری، شرکت های دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی دعوت به عمل آمده است تا طرح های خود را برای خودکفایی ارائه دهند.

وی گفت: حوزه تجهیزات پزشکی و مواد و فرآورده های دارویی حوزه های بسیار حیاتی و استراتژیک است و امیدواریم که با استقبال بسیار خوبی که محققان کشور از این طرحها داشته اند به خودکفایی مورد نظر دست یابیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: انجام این طرحها از سوی محققان ایرانی شکست تحریم ایران را به شکل واقعی نشان خواهد داد.

نام وسیله یا دستگاههای مورد نیاز

ردیف نام دستگاه
1  استنتهای قلبی داروئی و غیر داروئی
2  پروتزهای تخصصی ارتوپدی و ستون فقرات
3  دستگاه های CT Scan
4  دستگاه های شتاب دهنده خطی با توان های مختلف
5  پیس میکرهای قلبی موقت و دائم
6  دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی
7  دستگاه های MRI
8   ونتیلاتور
9  دستگاه بیهوشی
10  فایبرهای مورد استفاده در صافی های دیالیز کلیه
11  دستگاه های لیزر پزشکی
12  لیزر اگزایمر با کاربرد آنژیوپلاستی و کراتوتومی
13  کاتترها و بالن های قلبی
14  لنزهای تماسی و داخل چشمی
15 گازهای پزشکی شامل پریمیکس پزشکی، DLCO ، اکسیژن مایع، هلیم مایع و گازی
16 کاتترهای ارولوژی
17 تیغ جراحی
18 چاقوی سایبری 

  
جدول شماره یک دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز  

ردیف دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
1  INTERFERON B 1A 30 MCG AMP-1A 44MCG/0.5ML AMP-1B 8MIU VIAL
2   IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL
3  ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL-5% 500ML VIAL +250ML VIAL
4  DOCETAXEL 80MG VIAL+20MG VIAL
5  IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL
6  ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
7  OXALIPLATINE 100MG VIAL-50MG VIAL
8  RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL
9  GEMCITABINE HCl 1 G VIAL+ 200MG VIAL
10  SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN
11  ISOTRETINOIN 20MG CAP
12  IOPROMIDE (DIFFERENT DOSES)
13  FOLITROPIN 75IU AMP
14  MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP
15  PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML 16.7ML VIAL
16  CICLOSPORIN 0.05% OPH DROP-100MG CAP-250MG/5ML AMP-25MG CAP- 50MG CAP-50MG/1ML AMP-I00MG/ML 50ML ORAL SOL
17  IODIXANOL 320MG/ML 100ML VIAL-550MG/ML(270MG I/ML) 20ML AMP+ 50ML AMP+625MG/ML(320MG I/ML) 20ML VIAL+50ML VIAL
18  VACCINE-INFLUENZA VIRUS KILLED SYRINGE
19  ANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG AMP
20  IOHEXOL 240MG I/ML 50ML VIAL+ 300MG I/ML 100ML VIAL+ 300MG I/ML 50ML VIAL+ 350MG I/ML 100ML VIAL

 جدول شماره دو دارو و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز    

 ردیف  دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
 21  HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL-100MG/8ML AMP
 22  NITROGLYCERIN 10MG/24HR PLASTER-1MG/ML 10ML AMP-2% OINT-400MCG/DOSE SPRAY- SR 6.4MG TAB+2.6MG TAB
 23  BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG ORAL INHALER- 250MCG/DOSE 200D SPRAY- 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
 24  PROPOFOL 1000MG/100ML VIAL-200MG/20ML VIAL+ 500MG/50ML VIAL
 25  ISOFLURANE 100ML SOL FOR INHALATION-100ML SPRAY
 26  RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
 27  METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP
 28  PROGESTERONE 200MG PESSARY-400MG SUPP-400MG VAG SUPP-
 29  ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC 500 VIAL
 30  TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% MOUTH PASTE-40MG/1ML AMP
 31  DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB
 32   STREPTOKINASE 750,000IU VIAL
 33  GRANISETRON HCL 3MG/3ML VIAL
 34  FORMOTEROL 12MCG CAP-12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION-9MCG/
 35  AMINO ACID 10% 500 ML INFU + 5% 500 ML INFU
 36  ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP
 37  AVOCADO+ SOJA EXTRACT 300MG CAP
 38  CELECOXIB 100MG CAP
 39  GLIBENCLAMIDE 5MG TAB
40 SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB

  جدول شماره سه داروها و فرآورده های بیوتکنولوژی مورد نیاز

ردیف دارو یا فرآورده بیوتکنولوژی
41 CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP-FOLINATE 15MG TAB-FOLINATE 30MG/3ML AMP
42 MEROPENEM 500MG VIAL
43 METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL
44 IRINOTECAN HCL 100MG/5ML VIAL-40MG/2ML VIAL
45 ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML AMP + 50MG/5ML AMP
46 DOXEPIN HCL 25MG TAB
47 RALOXIFENE 60MG TAB
48 POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP
49 tPA
50 ANTI RABIES IgG
51 PANTOPROZOL

به گزارش مهر، فراخوان طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و تجهیزات پزشکی بر اساس فهرست اقلام اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. محققان می توانند به صورت اینترنتی تا پایان وقت اداری روز 27 آذر ماه فرم های مربوط به شرکت در اجرای طرحها را تکمیل و ارسال کنند.

همچنین کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی نیز می توانند طرح های فناوری منتهی به تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی را بر اساس فهرست اقلام اعلام شده را اجرا کنند. فرصت تکمیل و ارسال فرم های فراخوان برای افراد حقیقی و حقوقی تا 27 آذرماه جاری است.

کد مطلب 1206541

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