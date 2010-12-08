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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

شش هزار اصله درخت در خیابانهای بوشهر غرس شد

شش هزار اصله درخت در خیابانهای بوشهر غرس شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر گفت: جهت زیباسازی شهر بوشهر و افزایش سرانه فضای سبز این شهر شش هزار اصله درخت در خیابانهای بوشهر غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا آماره بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این درختان بیشتر در مناطق جنوبی شهر بوشهر و در مناطق بهمنی ،ریشهر و امامزاده کاشته شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر کاشتن این تعداد درخت در دو ماه گذشته و با مناسب شدن وضعیت جوی هوای شهر بوشهر 16 هزار بوته گل در معابر و میادین این شهر کاشته شده است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر با بیان اینکه 11 هزار بوته از این گلها گل جعفری، دو هزار بوته گل اطلسی و پنج هزار بوته گل همیشه بهار است، گفت: با کاشت این گلهای فصلی معابر و خیابانهای بوشهر زیبا و چشم نواز شده است.

آماره با تاکید بر لزوم افزایش سرانه فضای سبز شهر بوشهر اظهار داشت: درختهای کاشته در بوشهر از گونه های کونوکارپوس، انجیرمعابد ، بنجامین، جمبو و چریش است.

وی به برنامه های در دست اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: ایجاد و ساماندهی وضعیت فضای سبز در ورودی شهر و بلوارهای آن از برنامه های در دست اقدام این سازمان بشمار می رود.

کد مطلب 1206829

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