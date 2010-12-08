شش هزار اصله درخت در خیابانهای بوشهر غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا آماره بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این درختان بیشتر در مناطق جنوبی شهر بوشهر و در مناطق بهمنی ،ریشهر و امامزاده کاشته شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر کاشتن این تعداد درخت در دو ماه گذشته و با مناسب شدن وضعیت جوی هوای شهر بوشهر 16 هزار بوته گل در معابر و میادین این شهر کاشته شده است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر با بیان اینکه 11 هزار بوته از این گلها گل جعفری، دو هزار بوته گل اطلسی و پنج هزار بوته گل همیشه بهار است، گفت: با کاشت این گلهای فصلی معابر و خیابانهای بوشهر زیبا و چشم نواز شده است.

آماره با تاکید بر لزوم افزایش سرانه فضای سبز شهر بوشهر اظهار داشت: درختهای کاشته در بوشهر از گونه های کونوکارپوس، انجیرمعابد ، بنجامین، جمبو و چریش است.

وی به برنامه های در دست اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: ایجاد و ساماندهی وضعیت فضای سبز در ورودی شهر و بلوارهای آن از برنامه های در دست اقدام این سازمان بشمار می رود.