۲۶ هزار اصله نهال در بوشهر کاشته شد

ایمان زندی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای مصوبات شورا و برنامه‌های شهرداری برای توسعه و تجهیز فضای سبز شهری انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به شرایط اقلیمی خاص بوشهر از جمله گرما، رطوبت و شوری خاک، افزود: گونه‌های انتخابی با مطالعه و بر اساس سازگاری با این شرایط کاشته شده‌اند تا ضمن افزایش پوشش سبز، ماندگاری و بهره‌وری کاشت نیز تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، مجموعه‌ای از گونه‌های بومی و مقاوم شامل درختان سایه‌دار، زینتی و سازگار در نقاط مختلف شهر کاشته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: توسعه و نگهداری فضای سبز شهری یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و این اقدام بخشی از برنامه‌های مستمر شهرداری برای ارتقای سرانه فضای سبز و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود.