رتبه هفت دانشگاه علوم پزشکی در یک رتبه بندی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 691 در صدر جدول بخش ایران قرار دارد. در این رتبه بندی، رتبه دو هزار و 833 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از پنج قاره جهان اعلام شد.

این موسسات علمی در مجموع بیش از 85 درصد کل تولیدات علمی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده اند. منبع استخراج اطلاعات پایگاه اطلاعات علمی Scopus است.

مشخصات و رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظام رتبه بندی در جدولی آورده شده است. رتبه بندی در منطقه خاورمیانه در میان 88 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی صورت گرفته است.

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه در ایران Output IC Q1 NI 1 علوم پزشکی تهران 691 10 3 3,677 16.54 28.31 0.70 2 علوم پزشکی شیراز 1450 35 11 1,423 10.96 27.69 0.50 3 علوم پزشکی شهیدبهشتی 1995 42 14 1,228 12.87 35.26 0.68 4 علوم پزشکی اصفهان 2000 54 18 834 11.03 21.10 0.52 5 علوم پزشکی تبریز 2003 55 19 832 35.10 27.40 0.54 6 علوم پزشکی ایران (سابق) 2119 59 22 747 16.73 29.05 0.56 7 علوم پزشکی مشهد 2406 70 26 574 13.76 22.13 0.49 8 انستیتو پاستور ایران 2547 75 30 504 26.39 32.94 0.61

چهار شاخص در این رتبه بندی به کار گرفته شده است که هر کدام بخشی از حوزه های تحقیقات را شامل می شود. Output به معنی تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و IC یا international collaboration به معنی میزان همکاری های بین المللی است.

همچنین شاخص Q1 به معنی نسبت مقالات به چاپ رسیده در مجلات برتر هر رشته (مجلاتی که بر اساس شاخص این موسسه جزء مجلات 25 درصد برتر گرایش هستند) به تعداد کل مقالات و NI یا Normalized Impact به معنی میانگین تاثیر محققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانیان گرایش و نشانگر تطابق با متوسط جهانی است.