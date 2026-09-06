تشییع دسته جمعی پیکر ۱۰۰ شهید در غزه + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از آن که تیمهای متخصص موفق شدند پیکرتعدادی از شهدای فلسطینی را، پس از سالها ماندن زیر آوار، بیرون بکشند، حدود ۱۰۰ نفر از این شهدا امروز در غزه تشییع شدند.
الجزیره گزارش داده که بیرون کشیدن پیکرها تنها یک عملیات جستوجوی مفقودان زیر آوار نبود، بلکه بقایای انسانهایی را که سالها از خانوادههایشان دور بودند و اجسادشان زیر آوار مانده بود، به آغوش خانواده بازگرداند؛ تا سرانجام تیمهای متخصص به آنها برسند و پیکرشان را به بستگانشان بسپارند تا به خاک سپرده شوند.
طی تمام این مدت، خانوادههای بسیاری از برگزاری مراسم دفن و وداع محروم ماندند و سرنوشت عزیزانشان نامعلوم باقی ماند، تا این که انتظار آنها به پایان رسید و پیکر شهدای خود را تحویل گرفتند.
ویدیوها و تصاویر منتشرشده، صحنههای بیرون کشیدن پیکرها و آمادهسازی تشییع را ثبت کردند و خانوادههایی را نشان میدادند که پس از سالها، بقایای عزیزانشان را در فضایی آکنده از غم و اندوه تحویل میگرفتند.
امروز پیکر شهیدان پس از سالها ماندن زیر آوار خانههای ویران، به آرامگاه ابدیشان تشییع شد. انتشار این صحنهها با بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی همراه بود و کنش گران و روزنامهنگاران سالهای انتظار خانوادههای شهیدان را به یاد آوردند و از تأثیر صحنههای وداع و دفن سخن گفتند.
حدود ۷۰ نفر از این ۱۰۰ شهید را کودکان غزه تشکیل میدهند که پیکر آنها مدت ها در زیر آوار منازلشان مدفون بوده است.
رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به نسلکشی اهالی نوار غزه ادامه داده است؛ جنگی که بنا بر آخرین آمار وزارت بهداشت، تا دوم سپتامبر جاری، ۷۳ هزار و ۴۷۰ فلسطینی شهید و ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر زخمی بر جای گذاشته که اکثرشان کودک و زن هستند.
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