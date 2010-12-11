سوگواره تعزیه نینوا در نیشابور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، مسئول امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ظهرشنبه در حاشیه برگزاری سوگواره نینوا در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: از آنجا که شهرستان نیشابور یکی از شهرهایی است که در کشور هنر تعزیه‌خوانی در آن دارای قدمت فراوانی است و دارای گروه‌های مطرح تعزیه خوان کشور است، نهادهای فرهنگی و مذهبی نیشابور با همکاری یکدیگر طی دومین سال متوالی سوگواره آئینی و مذهبی نینوا را با حضور گروه‌های برتر تعزیه‌خوان در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار می‌کنند.

غلامرضا سلامتی گفت: سوگواره آئینی و مذهبی نینوا از شب اول محرم 16 آذر لغایت شب چهاردهم محرم 28 آذر 89 هر شب در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سیزده مجلس تعزیه‌خوانی با عناوین فضل و فتاح، شهادت وهب نصرانی، شهادت مسلم‌ابن عقیل، شهادت حرابن یزید ریاحی، شهادت حضرت علی‌اکبر(ع )، شهادت حضرت فاطمه‌الزهرا(س )، شهادت حضرت عباس(ع )، شهادت حضرت امام حسین(ع )، شهادت عباس و شوذب، شهربانو و غارت خیمه‌ها، شهادت حضرت علی‌اکبر(ع ) و چهارسردار به مدت سیزده شب از ساعت شش بعداز ظهر به روی صحنه فرهنگسرای سیمرغ نیشابور می‌رود.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر نمایش نیشابور گفت: بهترین تعزیه خوان های استان خراسان به سرپرستی احمد قدسی، ابوالفضل تازیکی، علی اصغر قدسی، محمد ابراهیم و محمد علی نجفی، حمید رحمتی، مجتبی گرمابی، حسن فرید، سیدرضا بیضایی و حسن عبدی، علی و محمد اردمه، غلامرضا نصرآبادی، حسین میان‌بندی و معین البکاء این مجلس تعزیه هستند.

وی یادآور شد: این مجالس تعزیه‌خوانی با هنرنمایی گروه‌های مرثیه‌نوازی "مرثیه نوازان نیشابور، قاصدک و نینوا" به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

سلامتی خاطرنشان کرد: دومین سوگواره آیینی و مذهبی نینوا با همکاری شهرداری و شورای اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، فرهنگسرای سیمرغ، کانون تعزیه و انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برگزار می‌شود.