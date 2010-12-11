به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کناره گیری علی اصغر مدیرروستا از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پاس همدان، مسئولان این باشگاه همدانی محمود یاوری را برای جانشینی او در نظر داشتند. مذاکرات با یاوری انجام شده و مراحل نهایی عقد قرارداد او با باشگاه پاس طی می شد که بحث حضور این مربی باتجربه در شاهین بوشهر مطرح شد.

با این شرایط یاوری که خاطرات خوبی از حضور در تیم شاهین دارد به احتمال فراوان روز یکشنبه به جای سفر به همدان راهی بوشهر می‌شود تا پای قرارداد با تیم شاهین را امضا کند.

پاسی‌ها هم برای اینکه فرصت را از دست ندهند، ظاهرا مذاکراتی هم با کربکندی داشته‌اند تا اگر یاوری به بوشهر رفت، سرمربی پیشین راه آهن شهرری را به همدان ببرند.

تیم فوتبال پاس همدان با 19 امتیاز سکوی سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار دارد.