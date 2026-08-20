تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از ایستادگی صیادان هرمزگان در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه امروز در جریان بازدید از فعالیت‌های بندر صیادی بندرعباس، با قدردانی از همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، از ایستادگی و تلاش خستگی‌ناپذیر صیادان در تداوم چرخه تولید و تأمین پایدار آبزیان تقدیر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه صیادان در دشوارترین شرایط نیز فعالیت خود را متوقف نکردند، اظهار داشت: این عزیزان با تلاش تحسین‌برانگیز، روند تخلیه شناورها و انتقال صید را استمرار بخشیدند که این اقدام ارزشمند، زمینه‌ساز تداوم و حتی افزایش تولید در این بخش شد.

نوری قزلجه افزود: تلاش مستمر جامعه صیادی موجب شد که تولید آبزیان در ماه‌های گذشته نه‌تنها دچار وقفه نشود، بلکه با رشد همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که در حوزه تأمین ماهی، نیاز کشور به واردات به شدت محدود شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای جامعه صیادی، از صیادان خلیج فارس که در کنار حفظ چرخه تولید، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کردند، قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به بررسی میدانی خسارت‌های واردشده در هرمزگان، گفت: جمع‌بندی‌های اولیه دولت درباره خسارت‌ها، با توجه به آسیب‌های وارده به بخش صیادی، بنادر، قایق‌ها و لنج‌ها بازنگری شده است.

نوری قزلجه تأکید کرد: تدابیر لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به صیادان و شناورهای آسیب‌دیده اتخاذ شده و این موضوع در چارچوب تصمیمات دولت پیگیری خواهد شد.