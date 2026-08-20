رقابت ۱۸ هزار داوطلب کنکور در ۵۳ حوزه امتحانی کهگیلویه و بویراحمد

مهدی نوری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوطلبان کنکور امسال در شش شهرستان استان و در قالب ۵۳ حوزه امتحانی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۶ داوطلب در این آزمون شرکت می‌کنند که بیشترین تعداد مربوط به گروه آزمایشی علوم تجربی است.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به آمار داوطلبان در گروه‌های مختلف آزمایشی گفت: ۹ هزار و ۳۸۳ نفر در گروه علوم تجربی، ۶ هزار و ۳۱۷ نفر در گروه علوم انسانی، یک هزار و ۱۱۸ نفر در گروه ریاضی، ۹۲۵ نفر در گروه زبان‌های خارجی و ۷۱۳ نفر نیز در گروه هنر در این آزمون حضور دارند.

وی همچنین درباره پراکندگی داوطلبان در شهرستان‌های استان اضافه کرد: یاسوج با ۱۰ هزار و ۲۴۹ داوطلب بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را دارد و پس از آن شهرستان‌های کهگیلویه با سه هزار و ۳۶۷ نفر، گچساران با دو هزار و ۹۸۲ نفر، بهمئی با ۶۶۵ نفر، لنده با ۵۶۲ نفر و چرام با ۴۹۹ نفر قرار دارند.