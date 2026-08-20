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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

قویدل: اختلالات سامانه ثبت شرکت‌ها به زودی رفع می‌شود

قویدل: اختلالات سامانه ثبت شرکت‌ها به زودی رفع می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از رفع قریب‌الوقوع اختلالات ایجادشده در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل با اشاره به اجرای پروژه بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها، اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان ثبت با هدف کاهش حداکثری مداخلات انسانی، افزایش شفافیت، تسریع در فرآیندها و ارائه خدماتی ارزان، سریع، دقیق و شایسته به شهروندان، علاوه بر راه‌اندازی سامانه‌های جدید، سامانه‌های پیشین را نیز متناسب با نیازهای روز و فناوری‌های نوین بازطراحی و به‌روزرسانی می‌کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای چنین پروژه‌های گسترده‌ای ممکن است در مقاطعی با اختلالات فنی موقت همراه باشد، تصریح کرد: تمامی تیم‌های فنی و اجرایی سازمان به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع مشکلات و تکمیل فرآیند استقرار سامانه جدید هستند و پیش‌بینی می‌شود اختلالات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

قویدل ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم و فعالان حوزه ثبت شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: بدون تردید، پس از تکمیل فرآیند بازطراحی، خدمات ثبت شرکت‌ها با کیفیت، سرعت، امنیت و سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و تجربه کاربری مطلوب‌تری برای شهروندان فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تداوم ارائه خدمات سازمان ثبت در شرایط مختلف کشور، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همواره تلاش کرده است حتی در دشوارترین شرایط، از جمله در دوران جنگ تحمیلی و نیز در مقاطع حساس اخیر، هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها نیز بدون تعطیلی خدمت‌رسانی و هم‌زمان با استمرار ارائه خدمات در حال انجام است و اختلالات محدود ایجادشده، ناشی از همین فرآیند انتقال و ارتقای سامانه است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان بار دیگر ضمن پوزش از شهروندان به دلیل مشکلات پیش‌آمده، اطمینان داد که با تکمیل مراحل فنی و استقرار کامل سامانه جدید، خدمات ثبت شرکت‌ها با پایداری، کارآمدی و کیفیتی به‌مراتب مطلوب‌تر از گذشته در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6922216

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