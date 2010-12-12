گمرک بوشهر شناسنامه گمرک ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با رئیس کل گمرک ایران و ناظر گمرکات استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر پرشتاب و با سرعت در حال رشد و توسعه است و گمرک بوشهر به عنوان پیشانی توسعه استان در بخش تجارت و بازرگانی بشمار می رود.

وی اظهار داشت: باید نگاهی مدیریتی نسبت به گمرک استان بوشهر داشته باشیم زیرا عدم نگاه صحیح به گمرک موجب بهم خوردن بالانس توسعه استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین توسعه استان بوشهر در بخش انرژی های فسیلی است، گفت: با توجه به نقش گمرکات استان بوشهر در توسعه این استان، گمرکات استان باید به بالاترین و بروزترین استانداردها و تجهیزات جهانی مجهز شوند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ظاهر گمرک نشان از توسعه یافتگی آن دارد، گفت: در توسعه گمرکات استان باید توسعه انبارها، تجهیزات، فضای اداری، معماری و اختصاص تسهیلات ویژه به تجار مدنظر مسئولان ارشدی گمرک ایران قرار گیرد.

صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه جهت استفاده بهتر از قابلیت موجود بازرگانی و سرمایه گذاری های انجام شده باید تخفیف و تسهیلات بیشتری در گمرکهای این استان ایجاد شود، گفت: اگر روند تسهیل امور در گمرکهای استان بوشهر در زمینه صادرات، ترخیص کالا و جذب سرمایه گذار با شتاب توسعه ای این استان همخوان نباشد، توسعه پایدار محقق نخواهد شد .

وی اظهار داشت: باید 20 درصد تخفیف سود بازرگانی موجود در گمرکهای این استان مشمول همه کالاها به غیر از کالاهای ممنوعه بشود و در فضای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این مهم کمتر نشود .

صفایی بوشهری اضافه کرد: اگر امکان افزایش میزان درصد تخفیف سود بازرگانی در کلان کالاها وجود ندارد حداقل مشمول کالاهای بومی استان بوشهر شود تا گمرکهای این استان از رونق بیشتری برخوردار شوند .

امام جمعه بوشهر بیان کرد: سالانه از محل گمرکها و اقتصاد و دارایی استان بوشهر بیش از هزار میلیارد تومان درآمد جذب و به خزانه واریز می شود که باید با نگاه درآمدزایی، برگشت اعتبارات طبق ضوابط مصوب عنایت و تسریع شود .

وی گفت: فضای فیزیکی گمرک بوشهر همخوانی با طرح های توسعه ای ندارد که باید با استحصال و آماده سازی جزایر همجوار آن زمینه توسعه آن را فراهم کرد.