فرمانده لشکر 21 حمزه سید الشهدا نیروی زمینی ارتش به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید سرتیپ فروزنده از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در چندین عملیات بزرگ و موثر حضوری فعال داشت و با شایستگی مراتب فرماندهی گروهان و گردان را در دوران دفاع مقدس در لشکرهای 16 و 77 و ... همچنین فرماندهی تیپ 45 تکاور و جانشین لشکر 77 پیروز ثامن الائمه خراسان را طی کرد و با توجه به رشادت ها و توفیقات متعدد و شایستگی های علمی و عملیاتی از دو سال قبل به فرماندهی لشکر 21 حمزه سید الشهدا آذربایجان منصوب شد.

فرمانده غیور لشکر 21 حمزه پس از حضور موفق یگان تحت امرش در رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش ساعت 14 امروز بر اثر واژگونی خودرو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این امیر دلاور ارتش اسلام صبح روز سه شنبه در تبریز تشییع خواهد شد.