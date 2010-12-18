جواد ملکوتی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قابلیت های نانوذرات مغناطیسی، افزود: نانوذرات مغناطیسی به دلیل قابلیت جذب بسیار بالا قادر است فلزات سنگین را که از آلودگی های مهم آب و پساب های صنعتی کشور به شمار می رود، جداسازی کند.

وی با تاکید براینکه این نانوذرات قادر به جداسازی فلزات سنگین چون "کرم"، "نیکل"، "جیوه" و سایر فلزات سنگین از پسابهای صنعتی است، اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد که این نانوذرات می توانند تا 97 درصد فلزات سنگین را از آب شرب و پسابهای صنعتی جداسازی کند.



مسئول گروه فناوریهای سبز، با اشاره به پروژه اجرا شده در این گروه، تاکید کرد: در این پروژه سیستمی طراحی شد که نانوذرات مغناطیسی پس از ورود به سیستم، آلودگی ها را جذب می کند و به این ترتیب پس از حذف آلاینده ها از پسابها، آب قابل آشامیدن خارج می شود.

ملکوتی خواه به عمر مفید نانوذرات مغناطیسی تولید شده در این پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: عمر مفید و پایداری نانوذرات مغناطیسی به میزان سایز نانو ذرات بستگی دارد هر چه سایز این نانو ذرات ریزتر باشد، پایداری این ذرات بیشتر است.

وی با بیان اینکه برای این پژوهش از نانوذرات مغناطیسی در حد 20 نانومتر استفاده شد، ادامه داد: این روش به ثبت داخل رسیده و در حال ثبت در خارج کشور هستیم.



این پژوهشگر با انتقاد از کاربردی نشدن این پروژه در کشور گفت: همزمان با ایجاد آلودگیهای نفتی در خلیج مکزیک فراخوانی برای خریداری کردن ایده ها و طرحها برای کاهش آلودگی در خلیج مکزیک برای کلیه کشورها ارسال شد و ما نیز دستاوردهای این پروژه را ارائه کردیم که مورد توجه قرار گرفت اما در کشور تاکنون موفق به تجاری سازی نتایج این تحقیقات نشدیم.

وی با تاکید بر اینکه این نانو اسفنج ساخته شده می تواند 70 برابر کربن اکتیو آلودگیهای پساب را تصفیه کند، اضافه کرد: این در حالی است که نتایج این تحقیق با بی مهری ارگانهای ذیربط مواجه شده است.



ملکوتی خواه، به بیان نقش شیمی سبز در جوامع امروز پرداخت و یاداور شد: با توسعه علم شیمی و تولید انواع سموم شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، آسیبهای جدی به محیط زیست وارد شده است از این رو توسعه و رشد فرایندهای شیمی سبز مطرح شد در فرایندهای شیمی سبز سعی می شود فرایندهایی برای تولید فرآورده های شیمیایی طراحی شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

وی تولید پلاستیک از گیاه، جایگرین کردن حلالهای آبی و مایعات یونی به جای حلالهای آلی، جایگرین کردن سوختهای هیدروژنی و بایودیزلها به جای سوختهای فعلی و توسعه کامپوزیتهای سبز برای کاربردهای صنعتی را از فرآورده های شیمی سبز ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به زمینه ها و توانمندیهای علمی که در کشور موجود است، می توانیم فرایندهای شیمی سبز را جایگزین روشهای کنونی کنیم که این امر نیاز به توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور دارد.