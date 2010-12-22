خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: سید یحیی یثربی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب خود، "حکمت متعالیه: بررسی و نقد حکمت صدر‌المتألهین"، کوشیده است دیدگاه صدرالمتألهین را با نگرشی تاریخی مورد بررسی قرار داده و پس از بحث درباره دیدگاههای خاص این فیلسوف، نشان دادن نوآوریها و دستاوردهای وی و تأثیر آراء و اندیشه‌های ملاصدرا بر پیروان و فیلسوفان پس از خود دیدگاه صدرا را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

یثربی در این اثر خود به موضوعات و مسائل مهمی پرداخته است، از جمله علم و ادراک (اصالت وجود و تشکیک در وجود)، چیستی فلسفه و و حکمت متعالیه، هستی‌شناسی، علیت، وجود رابط، موارد ثلاث، مقولات، حرکت جوهری، ذات و صفات واجب، آفرینش، انسان‌شناسی، معاد، وحی و نبوت و سیاست.

وی همچنین در بخش پایانی کتاب نیز گزیده‌هایی از متون حکمت متعالیه به زبان عربی و در ارتباط با مباحثی که طرح کرده، آورده است تا شاید همچون متون درسی حکمت متعالیه قابل استفاده باشند.

محمد بن ابراهیم شیرازی ملقب به صدرالدین و مشهور به ملاصدرا یا صدرالمتالهین، در حدود سال 979 یا 980 هجری قمری در شهر شیراز متولد شد و در بازگشت از هفتمین سفر خود به خانه خدا، در بصره در سال 1050 هجری قمری در گذشت. وی نزد بزرگانی چون شیخ بهائی و میرداماد شاگردی کرد.

زندگی ملاصدرا را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست دوران طلبگی و و بحث و مطالعه کتب قدما و آراء حکما در شیراز و اصفهان، دوم مرحله تهذیب نفس و ریاضت و مکاشفه در روستای کهک و سوم تألیف و تدریس در شیراز که طی این دوره، تقریبا تمام آثار خود را تألیف کرد.

وی در مرحله سوم عمر خود علاوه بر تألیف آثار گرانبها و پر ارج، شاگردان بزرگی نیز تربیت کرد که مشهورترین آنها ملا محسن فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی بودند.

باید گفت فلسفه اسلامی توسط صدرالمتألهین تحولی عظیم یافت، تا جایی که می‌توان آن را یک جهش در فلسفه اسلامی نامید. پیش از وی حکمت مشاء و حکمت اشراق دو روش مختلف فلسفی تلقی می‌شدند و عرفان و علم کلام نیز هر یک به راه خود می‌رفتند. ملاصدرا اما مکتبی به وجود آورد که نه مشائی بود و نه اشراقی؛ نه عرفانی بود و نه کلامی، اما در عین حال همگی این مکاتب را در خود داشت.

اسفار اربعه، مبداء و معاد، شواهد الربوبیه، مشاعر، الحکمه العرشیه، شرح الهیات شفا، رساله فی القضا و القدر، رساله فی اتحاد العاقل و المعقول، رساله فی الحرکه الجوهریه و "تفسیر قرآن کریم از جمله آثار این فیلسوف جهان اسلام است.