حرم حضرت عبدالعظیم میزبان عزاداران حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به سنت قدیمی هیئت های عزاداری شهرستان ری، مقصد نهایی همه دسته های عزاداری در روز تاسوعا و عاشورا پس از برگزاری مراسم سوگواری در خیابان ها، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) است و دسته های عزاداری در ظهر عاشورا در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی به عزاداری می پردازند.



مراسم پر شور سوگواری ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم از جمله بزرگترین مراسم عزاداری در سطح کشور است که در آن حضور یکپارچه دسته های عزاداری و برگزاری مراسم سینه زنی و زنجیر زنی به شکل سنتی ، حال و هوای خاصی به این مراسم می بخشد.



آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، با انجام هماهنگی های قبلی، تمهیدات لازم را برای خدمت رسانی به عزاداران حسینی پیش بینی کرده است.



در روز تاسوعا و ظهر عاشورا، دسته های عزاداری به یاد نماز جماعت امام حسین (ع) در صحرای کربلا، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم نمازجماعت ظهر و عصر را اقامه می کنند.



مراسم عزاداری هیئت های مذهبی در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم در روز عاشورا، به صورت مستقیم از طریق پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس به نشانی www.abdulazim.com پخش می شود.



مراسم عزاداری در حرم مطهر نیز که از شب نخست محرم آغاز شده است تا شب 15 ماه محرم الحرام ادامه دارد.

