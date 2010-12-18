"جاده جنگ" داستان برگزیده و "خاکستر آئینه" شعر شایسته تقدیر "کتاب فصل"

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از چهار دوره پیاپی که جایزه "کتاب فصل" هیچ اثری را در حوزه داستان به عنوان برگزیده معرفی نکرد، چهاردهمین دوره آن یک اثر داستانی را برگزید.

این جایزه آخرین بار در دوره دهم خود اثری را به عنوان برگزیده معرفی کرد؛ "تالار پذیرایی پایتخت" نوشته گودینی که اتفاقاً امسال هم در جایزه جلال آل‌احمد عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

در حالی که دو روز به برپایی چهاردهمین دوره جایزه "کتاب فصل" باقی مانده، بر اساس اطلاع خبرنگار مهر کتاب "جاده جنگ" نوشته منصور انوری عنوان برگزیده چهاردهمین دوره "کتاب فصل" را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس کتاب "جاده جنگ" گوی سبقت را از دیگر نامزدهای بخش داستان "کتاب فصل" شامل "بوفاری 4" مصطفی جمشیدی، "سوران سرد" جواد افهمی، "گنجشک‌ها نقطه گنجشک‌ها سر خط" ظریفه روئین ربوده است.

این جایزه به جلدهای سوم و چهارم این رمان قطور اختصاص یافته است و این در حالی است که انوری قصد دارد نوشتن آن را تا انتشار مجلد پانزدهم ادامه دهد.

داستان "جاده جنگ" از روز سوم شهریور 1320 و ماجرای هجوم روسها به کشور از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز می‌شود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام می‌‌رسد. این مجموعه واقعه 15 خرداد 1342، فعالیت‌ مبارزاتی گروه‌های اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاری‌ گروهکهای ضد انقلاب در کردستان و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران را به تصویر می‌کشد.

این جایزه پس فردا (دوشنبه 29 آذر) در حالی برگزار می‌شود که نویسنده برگزیده بخش داستان که هم‌اکنون در مشهد ساکن است، در این مراسم حضور نخواهد یافت. گویا دوری راه و مشکلات ناشی از سفر دلیل این مسئله است.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، کتاب "خاکستر آئینه" سروده‌های محمدرضا ترکی هم در بخش شعر جایزه "کتاب فصل" به عنوان شایسته تقدیر رسیده است.

کتاب ترکی نیز این عنوان را از میان کتاب‌های "چقدر دیر رسیدیم" عباس چشامی،‌ "لیلی‌های لیبرال" عبدالحمید ضیایی، "یک سرنوشت سه حرفی" نجمه زارع،‌ "سلاطین گمشده"‌ بنیامین دیلم کتولی، ‌"سقوط از قاف" فروغ تنگاب جهرمی و "السلام علیک یا باران" علی سلیمانی به خود اختصاص داده است.

"خاکستر آئینه" هم تازه‌ترین مجموعه شعر ترکی است که شعرهای آن در قالب‌های مختلف و با مضامین مختلف سروده شده‌اند؛ تغزلی و اجتماعی و فکری.

برگزیدگان جایزه کتاب فصل علاوه بر تندیس آن و لوح تقدیر، 5 سکه بهار آزادی دریافت می‌کنند. به هر یک از نفرات شایسته تقدیر این جایزه هم علاوه بر لوح تقدیر 3 سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

مراسم پایانی چهاردهمین دوره این جایزه عصر روز دوشنبه هفته جاری (29 آذر) در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.