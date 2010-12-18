پیرغلامان حسینی در کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسمی که دوشنبه شب در هیئت امام حسن عسگری (ع) در کرمانشاه برگزار شد، حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری این گونه مجالس، گفت: باید در راستای تجلیل از پیرغلامان و افرادی که سال ها خادم اهل بیت بوده و پرچم عزا داری امام حسین(ع) را بالا نگه داشته اند، تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به ماندگاری هیئات مذهبی گفت: تنها تشکلی که تا ابد باقی خواهد ماند همین هیئات مذهبی است و این نشان از ارادت مردم به اهل بیت است.

حجت الاسلام قبادی با بیان اینکه هیئات باید در ثبت و نگه داری از اسناد هیئت خود دقت بیشتری داشته باشند،گفت: هیئات مذهبی باید از هر سند و تاریخچه ای که از هیئت خود دارند به خوبی برای ارائه به نسل های بعدی نگه داری کنند.

وی احترام و تجلیل از پیر غلامان حسینی را اقدامی ارزنده دانست و تصریح کرد: جا دارد از این پس هیئات مذهبی این اقدام شایسته و ارزشی را تداوم بخشند تا نسل های جدید با ارزش های والای عزاداری برای اهل بیت بیشتر آشنا شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به وجود 750هیئت مذهبی در استان گفت: هر سال بر تعداد هیئات مذهبی استان افزوده می شود اما ادامه فعالیت این هیئات بسیار ارزشمند است و یکی از وظایف این سازمان کمک و نظارت جهت تداوم فعالیت هیئات مذهبی است.

در ادامه مراسم حجت الله موسوی اجاق رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز با اشاره به جایگاه هیئات مذهبی در انتقال ارزشی های دینی به نسل جدید گفت: خدمت در هیئات مذهبی از دیر باز برای مردم ما یک ارزش و جایگاه خاصی داشته و لذا باید این فرهنگ تداوم یابد.

وی تجلیل از پیر غلامان حسینی را اقدامی فرهنگی و شایسته ارزیابی و اظهار داشت: پیر غلامان حسینی الگویی برای جوانان هستند و جوانان نیز باید از این افراد که سالهای بسیاری ازعمرشان را در مجالس عزاداری امام حسین (ع) خدمت کرده اند درس بگیرند.

در ادامه مراسم عبدالرضا آرمانده مسئول واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز با اشاره به حضور موفق پیرغلامان کرمانشاهی در همایش پیرغلامان کشور در چند دوره گذشته گفت: خوشبختانه هر سال پیر غلامان کرمانشاهی در همایش کشوری پیرغلامان حسینی حضور موفقیت آمیز دارند که امیدواریم این موفقیت ها در همایش های بعدی نیزتکرار شود.

در پایان این مراسم از 14 پیر غلام حسینی با اهدا لوح تقدیر و هدایا تجلیل بعمل آمد.