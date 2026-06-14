رحمانی: هیئت های مذهبی آذربایجان غربی باید مردمی اداره شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه هیئت های مذهبی استان، بهره گیری از ظرفیت هیئت ‌های مذهبی افزود: ساماندهی نحوه فعالیت هیئت های مذهبی استان باید در دستور کار باشد.

وی با گلایه از غفلت از ظرفیت های قرآنی و نیز هیئت های مذهبی استان به صورت منسجم عنوان کرد: ماه محرم بهترین فرصت برای تقویت فعالیت هیئت های مذهبی و نیز ظرفیت های مردمی در مناسبت های ملی، مذهبی و ایام خاص مذهبی است.

رحمانی با اشاره به میزبانی این استان از بیست و سومین همایش بین المللی پیر غلامان حسینی نیمه دوم امسال ادامه داد: این همایش ملی فرصت ارزشمندی برای تقویت و نقش مهمی هیئت های مذهبی در میزبانی از رویدادهای فرهنگی است.

ظرفیت هیئت های مذهبی در تجمع شبانه مورد استفاده قرار گیرد

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش موثر هیئت های مذهبی در تجمع شبانه عنوان کرد: در تجمع‌های شبانه نیز باید از این ظرفیت هیئت ‌های مذهبی نهایت استفاده به عمل آید.

استاندار آذربایجان غربی به دو برنامه فاخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: همایش اینوا و کنگره ۱۲ هزار شهید استان به شکل مطلوب و فراتر از انتظار برگزار شد و همین دو برنامه تجربه خوبی برای استان است؛ بدون شک تجارب حاصل شده از این دو رویداد ما را در بهتر برگزار کردن همایش بین المللی پیر غلامان حسینی یاری خواهد کرد.

وی به پیاده روی اربعین و ورود و خروج زائران از مرز تمرچین اشاره کرد و گفت: این اتفاق همه ساله به شکل شایسته ای صورت می‌گیرد و تمامی اقوام در این رویداد مذهبی سهیم و نقش آفرینی می‌کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با گلایه از روند کند برخی پروژه های فرهنگی از جمله پارک موزه دفاع مقدس گفت: استان دیار شهیدان باکری است روند طولانی پروژه های فرهنگی شایسته استان نیست و باید این روند تسریع یابد.

همایش پیرغلامان حسینی با هدف تعمیق فرهنگ عاشورا در ارومیه برگزار می شود

معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: برگزاری این همایش، وظیفه ای است که باید به آن عمل کنیم زیرا این همایش در حقیقت تعمیق فرهنگ عاشوراست.

رسول مقابلی اظهار کرد: این همایش فرصتی است که شعایر و فرهنگ بومی استان را در کشور شناسانده و معرفی می کند و محور برنامه ها نیز حاج آقا قریشی باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی افزود: ما تجربه برگزاری یادواره ۱۲ هزار شهید را داریم و همین تجربه ما را در برگزاری شایسته این همایش موفق خواهد کرد.

رئیس صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی هم در این جلسه اظهار کرد: ۲۲ دوره از همایش پیر غلامان حسینی در استان‌های دیگر برگزار شده است اما این بار با پیگیری‌های استاندار بیست و سومین دوره این همایش در ارومیه برگزار می‌شود.

ناصر حجازی فر افزود: با توجه به اینکه این قشر از جامعه کمتر مورد تجلیل قرار گرفتند بنابراین به این طریق سعی می شود از این افراد تجلیل شود.

وی افزود: همچنین در این همایش تلاش می شود به ظرفیت استان در حوزه مداحی هم پرداخت شود بنابراین حضور مداحان استان در این همایش هم ضروری است.

در این جلسه بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی با هدف تکریم خادمان و پیشکسوتان عرصه اهل‌بیت(ع) تأکید شده و هماهنگی‌های لازم درخصوص نحوه اجرا، زمان‌بندی برنامه‌ها و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.