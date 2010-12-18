توطئه جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران قبل از مذاکرات ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت خود را با اعمال تحریم های مشترک علیه ایران در ماه ژانویه و توقف مذاکرات هسته ای این کشور اعلام کرده اند.

وال استریت ژورنال در این گزارش با بی اعتنایی به همکاری شفاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: دیپلمات های غربی مذاکرات هسته ای با ایران را به شرط همکاری این کشور با قطعنامه های کنونی شورای امنیت سازمان ملل و آژانس آغاز کرده اند.

این روزنامه آمریکایی فاش کرد که دیپلمات های ارشد ایالات متحده، انگلیس و فرانسه سه شنبه گذشته در پاریس گردهم آمدند و درصدد تکمیل جزئیات برنامه تحریم ایران تا پایان سال جاری هستند و این پیشنهاد را به کمیته تحریم های اتحادیه اروپا برای انجام اقدامات جدید پیش از ازسرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در اوایل سال آینده در استانبول ارائه می دهند.

وال استریت ژورنال در این گزارش نوشت: مشخص نیست که در تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران چه مواردی در نظر گرفته شده است اما بر اساس موافقت سه کشور اروپایی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید در زمینه تحریم ایران موضع واحدی را اتخاذ کنند تا اینکه به دنبال تحریم های بیشتر سازمان ملل باشند.

تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم ایران در حالی صورت می گیرد که مذاکرات هسته ای این کشور و گروه 1+5 در روزهای ششم و هفتم دسامبر (15 و 16 آذر) در ژنو صورت گرفت و در پایان این گفتگوها قرار شد مذاکرات در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در استانبول ترکیه ادامه پیدا کند.

ایران بارها اعلام کرده که از حق مشروع خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کوتاه نمی آید و اشتون نیز اخیرا اعلام کرده است که "ما حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای را قبول داریم".