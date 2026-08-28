https://mehrnews.com/x3cVCX ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6930753 استانها اردبیل استانها اردبیل ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۷ اجتماع باشکوه مردم ولایتمدار اردبیل اردبیل- اجتماع پرشور مردمی برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب در اردبیل تکرار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6930753 کپی شد مطالب مرتبط مردم بیله سوار ایستاده در میدان مقاومت کردکوییها در صدوهشتادویکمین شب به میدان آمدند جشن وحدت و همدلی در اردبیل خروش مردم مبعوث شده اردبیل حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل گالیکشیها صدوهشتادویکمین شب را با حضور در میدان رقم زدند اجتماع عاشقان ولایت در بیله سوار امنیت پایدار در گرو همکاری مردم با پلیس است تجدید میثاق مردم اردبیل با ولایت در قرار شبانه برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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