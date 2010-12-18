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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

290 نفر در بوشهر در شبهای تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

290 نفر در بوشهر در شبهای تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایگاه انتقال خون استان بوشهر گفت: در شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی 290 نفر از عزاداران اباعبدالله الحسین استان بوشهر اقدام به اهدای خون کردند.

دکتر غلامرضا حاجیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در شب تاسوعا از 104 مراجعه کننده به پایگاههای انتقال خون استان بوشهر از 78 نفر خونگیری شد.

وی اظهار داشت: همچنین در شب عاشورا نیز از 263 نفر متقاضی اهدای خون 212 نفر خون اهدا  کردند که در مجموع از 367 نفر مراجعه کننده 290 نفر توانایی اهدای خون خود را داشتند.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان بوشهر با تشکر از اهدا کنندگان خون استان گفت: میزان اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد افزایش داشته است.

حاجیانی یادآور شد: از خونهای اهدا شده فرآوردهایی همچون پلاکت، پلاسما و گلبول قرمز متراکم به دست آمده است.

کد مطلب 1211973

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