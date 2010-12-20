داود آهنگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم پرسپولیس سال گذشته در رده نهم رقابت‎های لیگ برتر قرار گرفت، اظهارداشت: این عنوان در میان 16 تیم اما در شرایطی به مراتب راحت‎تر حاصل شد اما امسال با توجه به گروه بندی شدن مسابقات و حضور پرسپولیس در گروه "ب" کار خیلی سخت‎تر شده است.

سرمربی تیم والیبال پرسپولیس تصریح کرد: پرسپولیس در گروهی قرار دارد که به مراتب نسبت به گروه مقابل سخت‎تر است. هر هشت تیم گروه "ب" شانس صعود به مراحل بالاتر را دارند در حالیکه تنها چهار تیم سهمیه حضور در مرحله دوم را پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد: در این شرایط نتیجه به دست آمده در هر گیم بازی تعیین کننده است. پس تیم والیبال پرسپولیس نباید پوئن مفت به تیمی بدهد تا بتواند شانس خود را برای صعود بیشتر کند. البته طی سه بازی گذشته اگرچه دو بار متحمل شکست شدیم اما سعی‌مان این بود که خیلی راحت امتیازی را از دست ندهیم.

آهنگری به پیروزی شنبه شب تیم پرسپولیس در هفته سوم مسابقات لیگ برتر مقابل تیم ارومیه اشاره کرد و گفت: پیروزی جالبی داشتیم. با وجود اینکه دو گیم اول را واگذار کردیم اما تسلیم نشدیم. پیروزی مزد بازی قشنگی بود که بازیکنان‎مان ارائه کردند.

سرمربی تیم والیبال پرسپولیس تصریح کرد: خوشحالم که اولین پیروزی امسال خود را مقابل تیمی محکم به دست آوردیم. ارومیه از تیم‎های خوبی است که مهره‌های ارزشمندی هم به خدمت گرفته است.

* اما سرمربی ارومیه نظری مخالف شما دارد. جهانگیر سیدعباسی معتقد است که تیمش شرایط متفاوتی نسبت به پرسپولیس داشت. به این دلیل که شنبه شب اولین بازی خود در لیگ برتر را برگزار کرد در حالیکه پرسپولیس برای سومین بار به میدان رفت. این نظر را ندارید؟

آهنگری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر گفت: این شرایط جنبه‎های مثبت و منفی برای ما داشت. درست است که به خاطر انجام دو بازی بیشتر هماهنگ‎تر بودیم اما همین دو بازی باعث شده بود حریف شناخت کاملی از ما داشته باشد. در حالیکه ما از ترکیب و عملکرد ارومیه بی اطلاع بودیم. درهر صورت بازیکنان ما جنگیدند تا پیروز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم پرسپولیس شنبه در خانه والیبال موفق به شکست 3 بر 2 ارومیه شد.