۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۸

2 زمین لرزه شمال و جنوب کرمان را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه 3.3 ریشتری و 3.2 ریشتری شمال و جنوب کرمان را بار دیگر تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی تداوم زمین لرزه های استان کرمان و فعال شدن گسلهای مناطق مختلف استان کرمان عصر یکشنبه دو زمین لرزه نسبتا شدید شمال و جنوب کرمان را لرزاند.

زمین لرزه اول ساعت 14 و 3 دقیقه بار دیگر با شدت 3.2 ریشتر کهنوج در جنوب کرمان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه نیز در عمق پنج کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.69 درجه طول جغرافیایی و 28.12 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

دومین زمین لرزه ساعت 15 و 2 دقیقه با شدت 3.3 ریشتر هجدک در شمال کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.89 درجه طول جغرافیایی و 30.76 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

ساعت 17 و 39 دقیقه نیز زمین لرزه ای 2.7 ریشتری یزدانشهر در شمال کرمان را لرزاند.

این زمین لرزه ها هیچ خسارتی در برنداشته است.
 

