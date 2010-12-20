به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "غرش در سکوت" در یک قسمت 30 دقیقه‌ای به نوع و چگونگی زیستگاه‌های ببر برفی هیمالیا که از انواع ببرهای کمیاب است، می‌پردازد. این مستند از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

- پخش مستند "سیاره" هم در 11 قسمت از 30 آذرماه هر روز ساعت 19:10 از شبکه دو شروع می‌شود. این مستند به عنوان یکی از کاملترین مستندهای جانورشناسی محصول سال 2006 است که به کارگردانی آلستر فوترجیل ساخته شده و پشت صحنه‌ای از زمین و آنچه که در آن است را به تصویر می‌کشد.

- برنامه "‌ذهن برتر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی بهروز مفید با موضوع خلاقیت‌های آموزشی از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. آیتم‌های نمایشی با مضامین تربیتی و آموزشی از دیگر بخش‌های این برنامه است.