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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

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مستند "غرش در سکوت" فردا پخش می‌شود

مستند "غرش در سکوت" فردا پخش می‌شود

مستند "غرش در سکوت" سه‌شنبه 30 آذرماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "غرش در سکوت" در یک قسمت 30 دقیقه‌ای به نوع و چگونگی زیستگاه‌های ببر برفی هیمالیا که از انواع ببرهای کمیاب است، می‌پردازد. این مستند از شبکه دو روی آنتن می‌رود.
 
- پخش مستند "سیاره" هم در 11 قسمت از 30 آذرماه هر روز ساعت 19:10 از شبکه دو شروع می‌شود. این مستند به عنوان یکی از کاملترین مستندهای جانورشناسی محصول سال 2006 است که به کارگردانی آلستر فوترجیل ساخته شده و پشت صحنه‌ای از زمین و آنچه که در آن است را به تصویر می‌کشد.
 
- برنامه "‌ذهن برتر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی بهروز مفید با موضوع خلاقیت‌های آموزشی از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. آیتم‌های نمایشی با مضامین تربیتی و آموزشی از دیگر بخش‌های این برنامه است. 
کد مطلب 1213405

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