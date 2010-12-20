۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۷

تقدیر مدیرکل تبلیغات گلستان از حضور مردم در مراسم محرم

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از حضور مسئولان و عموم مردم مؤمن و ولایت مدار این استان در خلق حماسه عاشورای دیگر در ایام محرم تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ولی نژاد عصر دوشنبه با صدور پیامی افزود: منت خدای را که بار دیگر توفیق را رفیق راه ما کرد تا مراتب عبودیت و تقرب خود به حضرت پروردگار را از طریق عرض ارادت به ساحت شهدای کربلا محک زنیم.

در این پیام آمده است: خوشا به حال آنانکه از این امتحان سرفراز بیرون آمده و با حضور سراسر شعور خود ، بار دیگر زنده بودن حماسه جاودان عاشورا را در گذر زمان فریاد زدند.

ولی نژاد با اشاره به حدیث شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از حضور گرانسنگ ائمه جمعه، علماء، مبلغان، هیئت امنای مساجد، هیئات و شورای هیئات مذهبی، مداحان و کانون مداحان، نیروهای امنیتی و انتظامی، خدماتی و کلیه دستگاه های اجرایی، اصحاب جراید و رسانه ها به ویژه رسانه ملی و همچنین عموم مردم مؤمن و ولایت مدار استان گلستان که با خلق حماسه عاشورای دیگر این حرکت معنوی را رقم زدند، تشکر کرد.

گلستان دو هزار و هشت مسجد دارد.
 
