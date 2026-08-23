امام جمعه اهر: ایران به قطب پزشکی وفناوری سلامت در منطقه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی شامگاه در یکشنبه در تجمع شبانه مردم شهرستان اهر به مناسبت روز پزشک، با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: توسعه خدمات و زیرساخت‌های پزشکی در چهار دهه گذشته، دسترسی مردم به خدمات تخصصی و درمانی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

رشد چشمگیر نیروی انسانی در حوزه پزشکی

وی با اشاره به افزایش شمار پزشکان و متخصصان کشور افزود: پیش از انقلاب اسلامی، تعداد متخصصان کشور حدود پنج هزار و ۸۹۰ نفر بود که ۶۸ درصد آنان در تهران متمرکز بودند، اما امروز ۷۸ هزار پزشک عمومی، ۳۶ هزار متخصص و فوق‌تخصص، ۲۴ هزار دندانپزشک، ۱۹ هزار داروساز و ۳۵ هزار ماما در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

امام جمعه اهر ادامه داد: این آمار بیانگر توسعه گسترده نیروی انسانی و افزایش دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به خدمات پزشکی و درمانی است.

جلیلی همچنین با اشاره به شاخص‌های سلامت کشور گفت: امید به زندگی که پیش از انقلاب حدود ۵۷ سال بود، امروز به حدود ۸۰ سال برای زنان و ۷۶ سال برای مردان رسیده است.

وی افزود: دسترسی جمعیت کشور به آب سالم نیز از ۵۱ درصد پیش از انقلاب به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ارتقای شاخص‌های بهداشتی و سلامت عمومی است.

امام جمعه اهر همچنین به توسعه شبکه بهداشت در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور ایجاد شده و حدود ۳۵ هزار بهورز در روستاها مشغول ارائه خدمات هستند.

ایران در جمع کشورهای برتر فناوری سلامت

جلیلی با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه فناوری‌های نوین پزشکی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در تولید واکسن و سرم در خاورمیانه جایگاه نخست را دارد و در حوزه سلول‌های بنیادی نیز در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است.

وی افزود: ایران در زمینه پیوند مغز استخوان نیز جایگاه دوم جهان را به خود اختصاص داده و تاکنون ۳۴ داروی بیوتکنولوژیک کاملاً ایرانی در کشور تولید شده است.

امام جمعه اهر با اشاره به توانمندی‌های پزشکی کشور در شرایط تحریم گفت: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، بیماران خارجی نیز برای دریافت خدمات درمانی به کشور مراجعه می‌کنند.

جلیلی تأکید کرد: این دستاوردها تنها بخشی از ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی است و ایران امروز توانسته به یکی از قطب‌های پزشکی و فناوری سلامت در منطقه تبدیل شود.