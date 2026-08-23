به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری‌ها موظف هستند فضاهای مورد نیاز و مورد تأیید را تملک کرده و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

وی افزود: این فضاها علاوه بر کاربری‌های آموزشی، می‌توانند برای فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی و در راستای تحقق اهداف پرورشی دانش‌آموزان نیز مورد استفاده قرار گیرند.

ضرورت اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش و اطمینان در آستانه بازگشایی مدارس گفت: از نظر ذهنی و روانی، هنوز اطمینان کافی نسبت به بازگشایی حضوری مدارس در میان برخی والدین وجود ندارد.

محمدزاده ادامه داد: دستگاه‌های ذی‌ربط باید با اتخاذ تدابیر مناسب و اطلاع‌رسانی دقیق، نسبت به اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها و فراهم کردن مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی حضوری اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که والدین و دانش‌آموزان در روزهای نخست سال تحصیلی با مشکلات و گره‌های ترافیکی مواجه نشوند.

بازگشایی مدارس نباید با مشکلات ترافیکی همراه شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: بازگشایی مدارس باید زمینه‌ساز نشاط اجتماعی باشد و نباید خانواده‌ها به جای تجربه این فضای مثبت، درگیر مشکلات ترافیکی و گره‌های معابر شوند.

محمدزاده در ادامه با اشاره به شرایط خانواده‌ها در زمینه انتخاب مدارس دولتی افزود: در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان باید ملاحظات متناسب با شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد و با لحاظ پیوست جنگی، از حداکثر ظرفیت موجود مدارس برای ثبت‌نام استفاده شود.

وی تأکید کرد: نباید خانواده‌ها در فرآیند ثبت‌نام فرزندان خود با مشکل مواجه شوند و لازم است ظرفیت‌های موجود به شکل مناسب مدیریت شود.

برخورد جدی با دریافت کمک‌های نامتعارف

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافت‌شده درباره مطالبه کمک‌های نامتعارف از خانواده‌ها گفت: گزارش‌هایی درباره مطالبه یا اجبار خانواده‌ها به پرداخت کمک به مدارس دریافت شده است.

محمدزاده از اداره‌کل آموزش و پرورش استان خواست این موضوع را با جدیت بررسی کند و افزود: نظارت دقیق بر فرآیند دریافت کمک‌های مردمی مدارس ضروری است و باید از تحمیل هرگونه هزینه نامتعارف به خانواده‌ها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها سال تحصیلی جدید را در فضایی آرام و بدون دغدغه آغاز کنند.