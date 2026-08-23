به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر یکشنبه در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین با اشاره به افزایش استقبال زائران از مرزهای کرمانشاه، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های این مرزها تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش اعضای ستاد اربعین و حمایت‌های رئیس و دبیر ستاد مرکزی اربعین، اظهار کرد: حضور میدانی مسئولان در مرز خسروی و پیگیری مستقیم مسائل، نقش مهمی در مدیریت بهتر تردد و خدمت‌رسانی به زائران داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: اربعین علاوه بر آثار معنوی، دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای استان داشته و عبور زائران از شهرها و روستاهای مسیر، موجب رونق کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی مردم شده است.

سلیمانی اضافه شدن مرز سومار به مرزهای مسافری و صدور مجوز تردد زائران از این مرز را یکی از اتفاقات مهم امسال دانست و گفت: این موضوع می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام در گیلانغرب را تقویت کرده و زمینه تحرک اقتصادی و جمعیتی سومار را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی و دفاع مقدسی سومار تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت این منطقه، نبود رونق اقتصادی بوده و افزایش تردد زائران و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه بازگشت جمعیت و رونق دوباره این شهر را فراهم کند.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین خواستار توسعه پارکینگ‌های مرز خسروی و سومار شد و گفت: اگرچه در خسروی ظرفیت پارک حدود ۳۰۰ هزار خودرو ایجاد شده، اما رشد استقبال زائران نشان می‌دهد این ظرفیت باید متناسب با نیازهای آینده افزایش پیدا کند.

سلیمانی تأمین اعتبار برای توسعه پارکینگ‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای افزایش تردد زائران در سال‌های آینده پیش‌بینی شود تا با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نشویم.

وی با اشاره به فعالیت ۳۶۲ موکب در بخش ایرانی مسیر اربعین استان کرمانشاه، ادامه داد: پشتیبانی از این موکب‌ها و تأمین اسکان، تغذیه، آب و یخ زائران، حجم قابل توجهی از کار را بر دوش کمیته اسکان و تغذیه گذاشته است.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه پیشنهاد کرد مسئولیت تأمین و توزیع آب و یخ در اربعین سال آینده به کمیته آب و برق پایدار واگذار شود تا خدمات‌رسانی در این حوزه با انسجام بیشتری انجام گیرد.

سلیمانی همچنین بر ایجاد پست‌های سازمانی ویژه اربعین تأکید کرد و گفت: بخشی از نیروهای استانداری در تمام طول سال درگیر برنامه‌ریزی و اجرای امور اربعین هستند و ایجاد ساختار سازمانی مشخص می‌تواند موجب افزایش کیفیت و استمرار فعالیت‌ها شود.

وی در پایان از وزارت راه و شهرسازی خواست روند تهیه، تصویب و اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی خسروی و سومار را تسریع کند و افزود: این طرح‌ها از نیازهای اساسی استان برای مدیریت ترددهای آینده و توسعه زیرساخت‌های مرزی به شمار می‌روند.