جزئیات دیدار وزیر خارجه جولانی و رئیس موساد در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع دیپلماتیک و دولتی سوری گزارش داد که «أسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه جولانی، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه و «رومن گافمن »، رئیس موساد، امروز در اردن درباره ایجاد یک «اتاق عملیات ویژه» با نظارت آمریکا گفت‌وگو کرده‌اند؛ طرحی که هدف آن جلوگیری از هرگونه رویارویی میان اسرائیل و سوریه یا میان اسرائیل و ترکیه در خاک سوریه عنوان شده است.

همچنین خبرگزاری «سانا» به نقل از یک منبع در وزارت خارجه رژیم جولانی اعلام کرد: یک هیئت عالی‌رتبه سوری به ریاست وزیر خارجه، با یک هیئت عالی‌رتبه صهیونیستی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته این منبع، هیئت سوری شامل رؤسای دستگاه‌های اطلاعات عمومی و اطلاعات نظامی بود و این نشست با میانجیگری آمریکا و میزبانی اردن برگزار شد.

سانا همچنین گزارش شداد که این نشست در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها پس از حمله اخیر اسرائیل به سوریه و افزایش تنش‌ها در جنوب سوریه برگزار شد.

یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه رژیم جولانی به «سانا» گفت: مذاکرات بر ایجاد سازوکارهای عملی برای توقف تجاوزات اسرائیل متمرکز بود.

این منبع همچنین گفت که مذاکرات بر احیای مسیر مذاکرات با هدف دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل متمرکز بود.

این دیدار، چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی در شمال‌غرب سوریه انجام شد.

این دیدار در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان سوریه و اسرائیل در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور» در شمال‌غرب سوریه افزایش یافته است.