یخ زدگی خسارت زیادی به تاسیسات آب گلستان زد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح چهارشنبه در نشست این شرکت افزود: عمده موارد یخ زدگی تاسیسات مربوط به کنتور و لوله های آب داخل منازل است که با رعایت موارد ایمنی از سوی شهروندان براحتی قابل پیشگیری است.



وی با اشاره به اقداماتی که شهروندان می توانند در خصوص پیشگیری از یخ زدگی لوله ها و کنتورهای منازلشان انجام دهند، اعلام کرد: "عایق کردن دور کنتور به وسیله پشم شیشه، گونی، موکت و سایر الیاف مصنوعی در محفظه کنتور" و "عایق بندی لوله های آب در فضای باز ساختمان " از جمله این راهکارهاست.

علیمرادی تصریح کرد:در زمان بروز یخبندان مواردی از قبیل "عدم ریختن آب جوش بر روی کنتور"، " عدم روشن کردن آتش در حوضچه کنتور و باز گذاشتن شیر آب جهت رفع یخ زدگی کنتور و لوله های آب مورد تاکید است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهار داشت: با اطلاع رسانی ها از سوی رسانه ها و رعایت موارد مذکور از سوی شهروندان، شاهد کمترین خسارات و مشکلات تاسیسات آب رسانی باشیم.

وی در ادامه افزود: اکیپ های عملیاتی در سطح شهرهای استان جهت رفع مشکلات یخ زدگی در زمستان امسال آمادگی کامل دارند و از شهروندان در خواست می شود در زمان یخ زدگی انشعابات آب مراتب را سریعا به مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب 122 این شرکت اعلام و از دستکاری کنتور جدا خودداری کنند.

علیمرادی اطلاع رسانی از طریق اخبار و اطلاعات استان و گزارشهای خبری، خبرهای کوتاه، مصاحبه های تلویزیونی از شبکه استانی، اطلاع رسانی از طریق برنامه های رادیویی شامل: آب کیمیای هستی، گلستان سلام، روزنه، گلستانه، تولید و ساخت برنامه های مختلف آموزشی از طریق برنامه تلویزیونی آب زندگی، دریچه، شونشینی، درج مطالب آموزشی در قبوض آب بهاء بصورت مستمر، اطلاع رسانی از طریق تابلوی دیجیتال منطقه گرگان، چاپ اطلاعیه های مربوط به اقدامات پیشگیرانه و توزیع آن به همراه قبوض آب بهاء به مشترکان، اطلاع رسانی از طریق SMS، نصب بنر در سطح شهرهای استان به تعداد مورد نیاز، از جمله اقدامات برشمرد.