تولید 5 رادیوداروی جدید / جزئیات 5 دارویی که رئیس جمهور رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیبات حاوی رادیوایزوتوپ‌ها را که به صورت تزریقی، خوراکی و یا استنشاقی هستند و در زمینه‌های تشخیص، پیگیری و یا درمان کاربرد دارند، رادیودارو می‌گویند که امروزه عمدتاً در بیماران سرطانی، تشخیص‌های طبی و کاهش درد بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این داروها در حال حاضر با هزینه‌های گزاف از خارج وارد می‌شوند.

رادیوداروها سالانه در 800 هزار بیمار در 120 مرکز پزشکی هسته‌ای کشور تزریق می‌شود. از آنجا که رادیوداروها معمولاً در مقیاس نانوگرم مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای کمترین خواص فارماکولوژیک است.

بومی کردن تولید رادیوداروهای مورد نیاز کشور، ارتقاء سلامت جامعه، صرفه جویی ارزی، مبارزه با تحریم‌ها و ایجاد انگیزه در نیروهای جوان و خلاق از جمله اقداماتی است که محققان کشور در راستای تولید رادیوداروها در دست اجرا دارند.

با توجه به تصویب طرح ملی تولید رادیوداروها در حال حاضر 15 طرح رادیودارو به تصویب رسیده است که از بین پروژه‌های مصوب 5 رادیودارو اولویت دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس نیاز کشور تصویب و با ابلاغ آن، وارد مرحله تحقیقاتی شد که به دلیل اهمیت و نیاز مبرم کشور زودتر از برنامه ریزی پیش بینی شده تولید و به آزمایش بالینی رسید.

طبق این پروژه‌ها رادیودارویی با نام متایدو بنزیل گوانیدین ید 131 از جمله این پروژه‌ها است که حاوی موادی چون متایدو بنزیل، سولفید آمونیوم، سولفات مس، استات سدیم است. این دارو به شکل محلول رادیوداروی اکتیواستریل تزریقی است که به منظور پرتودرمانی بافت‌های توموری به واسطه نگهداری MIBG توسط این بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تومورها شامل نوروبلاستوما، سئوکوروموسیتوما، کارسینوما و تومورهای غدد تیروئیدی می‌شود.

محصول دیگری که از اجرای پروژه ملی رادیوداروها تولید شد متایدوبنزیل گوانیدین ید 131 است که برای نمونه تشخیصی به منظور تجمع و تصویربرداری از تومورهای نورواندوکی کاربرد دارد.

محصول دیگری که متعلق به سازمان انرژی اتمی است رنیون 186 نام دارد که برای تسکین درد و درمان بیماران دارای دردهای شدید ناشی از متاستازهای منتشره استخوانی ناشی از سرطان‌های پروستات، سینه، ریه، کلیه، ملانوم، مثانه و معده به کار می‌رود.

چهارمین دارو با نام پپتیدی یوویکو یسیدین (PC99) ارائه شد که مشتق از 13 اسید آمینه‌ای از آنتی ماکروویویال پپتید است که برای تشخیص افتراقی نقاط عفونی از التهاب‌های استریل در محل شکستگی‌ها، پروتزها، بافتهای نرم و یافتن محل عفونت در تب‌های نامشخص به کار می‌رود.

پنجمین دارو نیز با عنوان رادیوداروی پپتیدی بومبزین که به شکل کیت استریل آماده تزریق وریدی است رونمایی شد. این دارو حاوی ترکیبات پپتیدی است که در سطح تومورهای سرطانی ظاهر می‌شوند. از ویژگی‌های بالینی این دارو تشخیص زودهنگام سرطان‌های سینه، پروستات، ریه و محل‌های متاستاز آنها که مشخص است خواهد بود.