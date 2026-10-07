به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: چند پروژه انبوه‌سازی در بوشهر وجود دارد که با گذشت سال‌های طولانی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و این وضعیت مشکلات و نارضایتی‌هایی برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از این پروژه‌ها در معابر اصلی شهر قرار دارند و همچنین زمین و سازه‌های که حدود ۱۵ تا ۲۰ سال به صورت نیمه‌کاره رها شده‌اند که علاوه بر بلاتکلیفی حقوقی و اقتصادی، چهره و سیما و منظر شهری بوشهر را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: تعداد قابل توجهی از شهروندان برای خرید واحدهای مسکونی و تجاری این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما با وجود گذشت سال‌ها، هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

آسایش تصریح کرد: ادامه این وضعیت موجب سردرگمی و نارضایتی خریداران شده و در برخی موارد نیز مالک یا مجری پروژه، مسئولیت تعیین تکلیف آن را متوجه شهرداری می‌داند.

وی با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های مسئول برای حل این مشکلات گفت: از این رو از مدیرکل محترم دادگستری استان بوشهر و سایر دستگاه‌های مرتبط درخواست دارم تا با بررسی دقیق وضعیت پروژه‌های انبوه‌سازی، نسبت به تعیین تکلیف این طرح‌ها و رفع موانع موجود اقدام کنند.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندانی که سال‌ها سرمایه و دارایی خود را برای خرید واحدهای این پروژه‌ها هزینه کرده‌اند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و لازم است روند رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت دنبال شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام تعیین تکلیف و از تداوم بلاتکلیفی آنها جلوگیری شود.