احمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدای انفجاری که امروز در بخش‌هایی از شهر بانه شنیده شد، ناشی از عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده‌ای بود که از دوران جنگ رمضان در منطقه باقی مانده است.

وی افزود: این اقدام توسط نیروهای ارتش و با رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام شده و موضوع در چارچوب یک عملیات کنترل‌شده صورت گرفته است.

فرماندار بانه با تأکید بر اینکه این حادثه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکرده است، بیان کرد: در جریان این عملیات هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده و شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

محمدرضایی درباره علت نگرانی ایجادشده پس از شنیده شدن صدای انفجار نیز گفت: پیش از اجرای عملیات، هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم با فرمانداری انجام نشده بود و همین مسئله موجب شد صدای انفجار برای مردم غیرمنتظره باشد.