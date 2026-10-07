  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

انفجار در بانه مربوط به امحای مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان بود

انفجار در بانه مربوط به امحای مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان بود

بانه-فرماندار بانه گفت: صدای انفجار شنیده‌شده در این شهرستان مربوط به عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ رمضان بوده و این عملیات خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.

احمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدای انفجاری که امروز در بخش‌هایی از شهر بانه شنیده شد، ناشی از عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده‌ای بود که از دوران جنگ رمضان در منطقه باقی مانده است.

وی افزود: این اقدام توسط نیروهای ارتش و با رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام شده و موضوع در چارچوب یک عملیات کنترل‌شده صورت گرفته است.

فرماندار بانه با تأکید بر اینکه این حادثه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکرده است، بیان کرد: در جریان این عملیات هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده و شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

محمدرضایی درباره علت نگرانی ایجادشده پس از شنیده شدن صدای انفجار نیز گفت: پیش از اجرای عملیات، هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم با فرمانداری انجام نشده بود و همین مسئله موجب شد صدای انفجار برای مردم غیرمنتظره باشد.

کد مطلب 6971261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها