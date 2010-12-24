به گزارش خبرنگار مهر، شعبانی با گزینش گوشههایی از کتاب عظیم شاهنامه به ساده نویسی و شرح ابیات آن پرداخته است تا نوجوانان نیز با این اثر بزرگ آشنا شوند.
مولف در "قصههای شیرین شاهنامه فردوسی" سعی کرده است به سبک و شیوه استاد طوس نزدیک شود و لحن حماسی و زبان پارسی آن را حفظ کند و از آوردن واژههای بیگانه تا حد امکان دوری گزیند.
پیروزی تهمورث بر دیوان، ضحاک ماردوش، پیروزی فریدون بر ضحاک ماردوش، جنگ منوچهر با سلم و تور، رفتن کاووس در دام دیو سپید و رفتن رستم به جنگ هاماوران از جمله داستانهایی است که در این کتاب روایت شدهاند.
در حکایت "اسب برگزیدن رستم" میخوانیم: پس زال زر دستور داد تا اسبی شایسته رستم بیاورند. هر اسبی را که میآوردند رستم دست بر کمرگاهش میگذاشت و میفشرد؛ از فشار دست رستم، اسب ناتوان میشد و بر زمین میافتاد تا آنکه مادیانی با پاهای کوتاه، گوشهای تیز، چشمان سیاه و تیزبین و کمری باریک از برابرش گذشت. رستم به دشواری آن مادیان را گرفت و آزمود و آن را برای خود گزید و نامش را "رخش" گذاشت.
کتاب "قصههای شیرین شاهنامه فردوسی" با شمارگان 1000 نسخه در 128 صفحه و به قیمت 8000 تومان منتشر شده است.
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