به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در یک هزار و چهارصدمین سال نزول قرآن کریم از سوی دانشکده الهیات دانشگاه مرمره، انجمن احیا و ترویج علوم اهل بیت استانبول و بنیاد اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

در این همایش دو روزه که با حضور علما و اساتید الهیات از ترکیه، ایران، لبنان، عراق، سوریه و آذربایجان برگزار خواهد شد، بعد از مراسم افتتاحیه، طی سه نشست علمی موضوعات اهل بیت (ع) در قرآن و سنت، اهل بیت(ع) در تاریخ ، اهل بیت(ع) در فرهنگ و ادبیات کشورهای اسلامی، نقش اهل بیت(ع) در رشد و توسعه علوم اسلامی و نقش اهل بیت(ع) در ایجاد وحدت بین مسلمین مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه نوحه خوانی و مرثیه سرایی به مناسبت ماه محرم اجرا خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه همایش،"فاروق چلیک" وزیر مشاور در امور دینی و "محمد گورمز" رئیس سازمان دیانت ترکیه حضور

خواهد داشت.

از ایران آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب به همراه هیئتی در این همایش شرکت خواهد کرد.

با توجه به جایگاه اهل بیت(ع) پیامبر اکرم(ص) بین کلیه مسلمانان اعم از شیعه، اهل سنت و علوی و نقش ایشان در ایجاد وحدت بین مسلمین، برگزاری همایش مذکور با مشارکت سه مرکز متعلق به اهل سنت، شیعیان و علویان نمونه بارزی از وحدت بین مسلمین است.