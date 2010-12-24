به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری محمود رحمانی کارگردان مستند "ملف گند" درباره نمایش این فیلم در موزه هنرهای زیبای بوستون گفت: این موزه از معتبرترین موزههای آمریکا محسوب میشود که هر سال منتخبی از بهترین آثار سینمایی را به نمایش میگذارد. سال گذشته فیلم "شیرین" عباس کیارستمی در این موزه به نمایش درآمد. امسال مستند "ملف گند" نمایش داده میشود.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که موزه هنرهای زیبای بوستون به هیچ وجه رویکرد سیاسی ندارد و گزینش آن صرفا فرهنگی و هنری است. "ملف گند" مستندی است که حکایت تحمیلی بودن جنگ بر ایران را طی دوران دفاع مقدس روایت میکند و به نوعی به بیان تاریخ شفاهی پشت جبهه میپردازد.
رحمانی ادامه داد: "ملفگند" در 26 فوریه ماه جاری مطابق با هفتم اسفندماه در مرکز موزه هنرهای زیبای بوستون به نمایش در میآید. فیلم دیالوگ محور است و تصاویر و پلانها را در ذهن متبادر میکند. به همین دلیل برای اولین بار در ایران برای نابینایان نمایش داده شد.
این کارگردان افزود: مستند "ملف گند" در واقع اثری تجربی است که در یک پلان به مدت 53 دقیقه فیلمبرداری شده و در درون خود فاقد هر گونه مونتاژ است. محمد غدیرزاده مرد 40 ساله فعلی و کودک خردسال اهوازی زمان جنگ تحمیلی، روایتگر این فیلم مستند است که به شیوهای بدیع، کودکیهای از دست رفته خود را روایت میکند و بخشی از تاریخ شفاهی پشت جبههها را به تصویر میکشد.
این فیلم سال 1388 در حوزه هنری خوزستان تولید شد و فرید دغاغله صداگذار، امین سپهریان مدیر تولید، علی حیاتی مجری طرح و محسن صفاریان آهنگساز این فیلم بودند.
مستند "ملف گند" بعد از فیلمهای "نفت سفید" و "مدار صفر درجه" سومین اثر محمود رحمانی است که پیش از این در فستیوال بین المللی مونیخ در بخش شیوههای جدید مستندسازی (Horizon) و "الکسبه" در فلسطین اشغالی به نمایش درآمده است.
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