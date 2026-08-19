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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ماند

«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ماند

پژمانفر با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در دستورکار صحن علنی قرار گرفت.

بر اساس پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس، محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات، به عنوان نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود قانون اساسی معرفی شدند.

در ادامه، نمایندگان مجلس با برگزاری رأی‌گیری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر را با کسب ۱۳۰ رأی به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

کد مطلب 6921047
زهرا علیدادی

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