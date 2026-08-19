به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای و نخبگان فضای مجازی با اشاره به ضرورت حرکت کشور در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که به قله‌ها نزدیک هستیم و باید در گام دوم انقلاب این مسیر را به‌درستی و با جدیت تکمیل کنیم.

وی افزود: در چهار عرصه مهم شامل اقتصاد و معیشت، منابع طبیعی و محیط زیست، بهداشت و سلامت و همچنین پیشگیری از جرم، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و لازم است با مطالبه‌گری صحیح، هوشمندانه و دلسوزانه، مسیر اصلاح امور را دنبال کنیم.

موسوی با اشاره به حوزه اقتصاد گفت: اقتصاد سه بخش اساسی دارد؛ تولید ثروت، حفظ ثروت و توزیع عادلانه ثروت. جمهوری اسلامی در حوزه تولید ثروت عملکرد قابل توجهی داشته است و در بخش‌هایی مانند تولید فولاد، پتروشیمی، سیمان، کشتیرانی، نفتکش، زعفران، خاویار، محصولات کشاورزی و صنایع دستی دارای ظرفیت‌های مهمی است.

وی ادامه داد: ایران در تولید زعفران رتبه نخست جهان، در تولید خاویار نیز رتبه نخست و در برخی محصولات کشاورزی مانند سیب و خرما رتبه‌های برتر جهانی را دارد و در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مشکل اصلی در اقتصاد تنها تولید ثروت نیست، تصریح کرد: در حوزه حفظ ثروت و توزیع عادلانه آن با چالش مواجه هستیم و مطالبه‌گری باید متوجه این مسائل باشد.

موسوی گفت: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، در چند دهه گذشته حجم قابل توجهی از سرمایه از کشور خارج شده است. باید بررسی کنیم چرا ساختارهای اقتصادی به‌گونه‌ای نبوده‌اند که سرمایه و ثروت تولیدشده در داخل کشور حفظ و برای توسعه کشور به کار گرفته شود.

وی با اشاره به موضوع توزیع ثروت نیز بیان کرد: وقتی بخش کوچکی از جامعه سهم بسیار بزرگی از دارایی‌ها را در اختیار دارد، باید نسبت به سازوکارهای توزیع ثروت مطالبه‌گری کرد؛ چراکه قرار نبود در جمهوری اسلامی فاصله‌های اقتصادی به این شکل افزایش پیدا کند.

کاهش سرمایه اجتماعی و آسیب‌های حوزه خانواده

موسوی در ادامه با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در سال ۱۳۷۰ به ازای هر ۵۰ ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد، اما این نسبت در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۳ ازدواج در برابر یک طلاق و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۰.۵ ازدواج در برابر یک طلاق رسید.

وی افزود: سال گذشته در استان حدود پنج هزار ازدواج و یک هزار و ۸۰۰ طلاق ثبت شده است؛ یعنی به ازای هر سه و نیم ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است. این آمارها باید برای همه ما هشداردهنده باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طلاق عاطفی نیز از آسیب‌های جدی خانواده است، گفت: بر اساس برخی بررسی‌ها، حدود ۵۰ درصد خانواده‌ها از معیارهای مطلوب یک خانواده سالم فاصله گرفته‌اند و این موضوع نیازمند توجه جدی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ها و خانواده‌هاست.

رشد پرونده‌های قضایی و ضرورت پیشگیری از جرم

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد تعداد پرونده‌های قضایی در کشور گفت: در سال ۱۳۷۰ با جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر، حدود چهار هزار قاضی و یک‌ونیم میلیون پرونده داشتیم. در سال ۱۳۸۳ تعداد قضات به حدود هشت هزار نفر و تعداد پرونده‌ها به حدود پنج میلیون رسید و سال گذشته با وجود افزایش تعداد قضات به حدود ۱۳ هزار نفر، تعداد پرونده‌ها به حدود ۲۴ میلیون فقره رسیده است.

وی تأکید کرد: افزایش تعداد پرونده‌ها نشان می‌دهد که صرفاً افزایش تعداد قاضی و ساختار قضایی نمی‌تواند مسئله را حل کند، بلکه باید به ریشه‌های شکل‌گیری دعاوی و جرایم توجه کنیم.

موسوی ادامه داد: مطالبه‌گری باید به سمت اصلاح زیرساخت‌ها و حل ریشه‌ای مشکلات برود. برای نمونه، بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به مسائل ملکی است و اگر زیرساخت‌های ثبتی و حقوقی به‌درستی اصلاح شود، می‌توان از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و پرونده‌ها جلوگیری کرد.

ضرورت تغییر نگاه از جرم‌انگاری به پیشگیری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با انتقاد از نگاه صرفاً برخوردی با جرایم اظهار کرد: اینکه برای هر آسیب اجتماعی فقط مطالبه کنیم نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی یا سایر نهادها افراد را دستگیر و زندانی کنند، راه‌حل مسئله نیست.

وی گفت: اگر می‌خواهیم جرم کاهش پیدا کند، باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه در فرآیند پیشگیری مشارکت داشته باشند. همان‌طور که برای یک کار عمرانی نمی‌توان همه مراحل را به یک نفر سپرد، در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به تنهایی همه مشکلات را حل کند.

موسوی با اشاره به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی زندان افزود: زندان باید آخرین مرحله برخورد با جرم باشد و سیاست اصلی باید پیشگیری، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن افراد باشد.

بحران منابع طبیعی و محیط زیست

وی در ادامه به وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ سال پیش نزدیک به ۱۸ میلیون هکتار جنگل در کشور داشتیم که بخش قابل توجهی از آن از بین رفته است؛ در حالی که برخی کشورهای منطقه در همین مدت توانسته‌اند سطح پوشش جنگلی خود را افزایش دهند.

موسوی افزود: باید از خودمان بپرسیم چرا در حوزه آبخیزداری، هوای پاک، صنعت چوب و گردشگری نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های طبیعی کشور به‌درستی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به نسل‌های مختلف است، تصریح کرد: در حوزه آب‌های زیرزمینی، خاک، جنگل و سایر منابع طبیعی با مشکلات جدی مواجه هستیم و اگر امروز مطالبه‌گری نکنیم، نسل‌های آینده هزینه این غفلت را پرداخت خواهند کرد.

ضرورت توجه جدی به سلامت و پیشگیری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین حوزه سلامت را یکی دیگر از عرصه‌های نیازمند مطالبه‌گری دانست و گفت: افزایش بیماری‌های مختلف، مشکلات روحی و روانی، فشار خون، دیابت و ناباروری از جمله مسائلی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحران‌های بزرگ‌تر، برای آنها برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی شود.

وی افزود: اگر هدف ما جوانی جمعیت است، باید همزمان با سیاست‌های افزایش جمعیت، درباره عوامل ناباروری، سلامت خانواده، سبک زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها نیز به مردم آموزش داده شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی اظهار کرد: جمع حاضر از نخبگانی تشکیل شده است که به صورت داوطلبانه در عرصه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و ترویج قانون‌مداری و حفظ ارزش‌های نظام فعالیت کرده‌اند.

وی ادامه داد: اینکه این افراد بدون انتظار برای حمایت‌های دولتی و مالی، خودشان وارد میدان شده و در فضای مجازی فعالیت‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند، ارزشمند است و باید از این ظرفیت در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری دقیق و ارائه راهکار، به جای تمرکز صرف بر بیان معلول‌ها، ریشه مشکلات را مطالبه کنند.

موسوی تأکید کرد: مطالبه‌گری زمانی اثرگذار است که مشخص کند مشکل از کجا شکل گرفته، چه دستگاه یا ساختاری باید اصلاح شود و چه راهکاری می‌تواند از تکرار آن جلوگیری کند.

وی در پایان گفت: همه ما در برابر آینده کشور مسئول هستیم و اگر قرار است ایران در شأن ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود حرکت کند، باید از تولید ثروت، حفظ و توزیع عادلانه آن گرفته تا سلامت، محیط زیست، خانواده و پیشگیری از جرم، با مطالبه‌گری هوشمندانه و مسئولانه وارد میدان شویم.