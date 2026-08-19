بیش از ۸.۲ میلیون تن گندم تحویل دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی، معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی در یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور گفت: میزان خرید تضمینی گندم بیش از ۸.۲ میلیون تن بوده که با پرداخت اخیر، مبلغ ۲۱۸.۶ همت معادل ۵۵ درصد بهای محصول خریداری شده، پرداخت شده است.

وی ضمن اشاره به تولید مطلوب گندم کشور در سال ۱۴۰۵ بر لزوم پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده تاکید کرد.

آنجفی تصریح کرد: تدارک خوبی برای کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان انجام شده است و با این سازوکار، یارانه کود شیمیایی پس از خرید کود از طرف کشاورزان به حساب‌ آنان واریز خواهد شد.

در ادامه این جلسه، فرامک عزیزکریمی مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی عنوان کرد: میزان تولید جو در سال ۱۴۰۵ برابر با ۳.۸ میلیون تن است که نسبت به تولید سال ۱۴۰۴ (برابر با ۲.۴ میلیون تن) افزایش معنی‌داری داشته است.

وی ادامه داد: در صورت تامین تمام الزامات، پتانسیل افزایش این میزان به بیش از ۵ میلیون تن، در کشور وجود دارد.

عزیزکریمی میزان خرید بذر گندم تا تاریخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۵ را حدود ۳۸۰ هزار تن و بذر جو را ۳۰ هزار تن اعلام کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تدارک انواع کودها و سموم مورد نیاز جهت کشت پاییزه، ارائه شد.

نماینده سازمان هواشناسی کشور نیز در این نشست، گزارش پیش‌بینی بارش و دما جهت کشت پاییزه را ارائه کرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان بارش‌ها و دما نسبت به نرمال است.

همچنین توصیه‌های تحقیقاتی جهت کشت پاییزه توسط نمایندگان موسسات تحقیقاتی و سازمان حفظ نباتات ارائه شد.