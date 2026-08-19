ابو آلاء الولائی: عراق بدون مجوز آمریکا حق استفاده از پول خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابو آلاء الولایی دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق با انتشار پستی در فضای مجازی گفت که عراق میتواند نفت خود را بفروشد، اما دولت این کشور حق تصرف اموال نفتی خود را ندارد، چرا که داراییهای عراق در اختیار اشغالگران آمریکایی است.
وی ادامه داد که هواپیماهای عراقی هزینه زیادی از این کشور صرف میکنند، اما تنها با اجازه آمریکا میتوانند در آسمان عراق پرواز کنند که این نشان دهنده اشغال فضای عراق است.
این عضو ارشد گردانهای سیدالشهدای عراق خاطرنشان کرد که آمریکا اجازه خرید برق از ترکیه یا ایران را به عراق نمیدهد و اجازه نمیدهد این کشور توافقنامههایی را با چین امضا کند.
الولائی ادامه داد: ما اجازه عقد قرارداد با شرکت زیمنس یا دیگر شرکتهای متخصص در زمینه اصلاح و توسعه سامانههای برقی را نداریم. این شرایط مصداق ضرب المثل «از اینجا مانده و از آنجا رانده» است.
وی در پایان تصریح کرد: ملت عراق تمامیت کامل خود بر این کشور را میخواهد، اما آقایان! این تمامیت کجاست؟
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