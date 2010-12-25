مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "سیب و سلما" در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ستار اورکی مشغول ساخت موسیقی این پروژه است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

"سیب و سلما" داستان طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او می‌گردد و...

هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج، داود فتحعلی بیگی، بهروز بقایی، محمدعلی سلیمان تاش، زویا امامی، آرزو الی زاده، صادق بهاری، آرمان ضیایی مهر، مسعود چوبین، سهیلا چوبین و با حضور جعفر دهقان از بازیگران اصلی این فیلم هستند.