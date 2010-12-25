  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

بیست و نهمین دوره/

"سیب و سلما" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

"سیب و سلما" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

فیلم سینمایی "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب‌الله بهمنی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود.

مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "سیب و سلما" در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ستار اورکی مشغول ساخت موسیقی این پروژه است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
 
"سیب و سلما" داستان طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او می‌گردد و...
 
هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج، داود فتحعلی بیگی، بهروز بقایی، محمدعلی سلیمان تاش، زویا امامی، آرزو الی زاده، صادق بهاری، آرمان ضیایی مهر، مسعود چوبین، سهیلا چوبین و با حضور جعفر دهقان از بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کد مطلب 1216808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه