کلاهبردار حرفه ای اسناد و مدارک شهرداری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید تنها رئیس حراست کل شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : با بررسی های کارشناسی و تحقیق در خصوص سوء استفاده و نفوذ این فرد در سطح مناطق، دو نفر از همدستانش به نام های (ی- و) و (ن- ا) نیز که در سطح مناطق و نواحی فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

تنها یادآور شد: پس از وصول گزارش مبنی بر این که فردی به نام ( ک - ا) با مراجعه به در منزل مسکونی یکی از شهروندان و معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان شهرداری، مالک را تهدید به تخریب منزل کرده و درخواست وجه غیر متعارف به مبلغ 100 میلیون ریال برای حل مشکل تبدیل پارکینگ به مسکونی را داشته است، مراتب با قید فوریت در دستور کار حراست کل شهرداری تهران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ضمن انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ اظهارات مالک، موارد با مستندات جهت طرح شکایت در مراجع قضایی مطرح و پس از کسب دستورات قضایی با همکاری و هماهنگی نیروهای پلیس، فرد متخلف را هنگام مراجعه به مالک و در حین دریافت وجه غیرمتعارف دستگیر کردند.

رئیس حراست کل شهرداری تهران گفت: ضمن بازرسی از کیف و مخفیگاه نامبرده اسناد و مدارک مجعولی اعم از پایان کار و برگه های آرم دار و امضاء شده مربوط به مناطق 8 ، 16 ، 17 ، 19 و همچنین برگه های آرم دار همراه با مهرهای شرکت ها و موسسات دولتی نیز کشف و مشخص شد که این فرد با مراجعه به در منازل شهروندانی که تخلف ساختمانی داشته اند با معرفی نام های مستعار مسئولین شهرداری اقدام به اخذ وجوهات غیرمتعارف کرده و در قبال آن به مالکان اسناد جعلی ارائه می کرده است.

تنها خاطرنشان ساخت : کلیه مستندات جمع آوری و شاکیان این پرونده به مراجع قضایی دلالت داده شدند.

وی تأ کید کرد : با رأی دادگاه تجدید نظر و پس از طی مراحل قضایی و دادرسی، متهم ردیف اول به 30 ماه حبس تعزیری، متهم ردیف دوم به12 ماه حبس تعزیری و متهم ردیف سوم به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.