تعیین تکلیف گزارش تفریغ بودجه 87 در مجلس/ حضور سعیدلو در کمیسیون برنامه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه براساس تبصره ماده 82 مجلس جلسه مشترکی با هیئت رئیسه مجلس برگزار خواهد کرد.

استماع گزارش عملکرد و برنامه های سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی برنامه دیگر این کمیسیون در روز یکشنبه است.

جلسه کمیسیون مشترک اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات جدید پیشنهادی دیوان محاسبات کشور، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش تفیغ بودجه سال 1387 کل کشور و استماع گزارش عملکرد 9 ماهه دیوان محاسبات از برنامه های کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه روز سه شنبه است.