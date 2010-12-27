جزئیات تعرفه گاز در 363 شهر / واریز اولین درآمد یارانه گاز به خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از 200 ساعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رونمایی از فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز خانگی، سایه روشنهای بیشتری از جزئیات تعیین گاز بهای مشترکان خانگی بدست آمده است.

بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

به طوریکه از 28 آذر ماه سالجاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

مطابق با این روش جدید قیمت گذاری مشترکان دامنه اول مصرف باید به ازای هر متر مکعب 30 تومان، دامنه دوم 50 تومان، دامنه سوم 70 تومان، دامنه چهارم 90 تومان، دامنه پنجم 110 تومان، دامنه ششم 160 تومان، دامنه هفتم 190 تومان، دامنه هشتم 220 تومان، دامنه نهم 250 تومان، دامنه دهم 280 تومان، دامنه یازدهم 320 تومان و دامنه دوازدهم 350 تومان هزینه پرداخت کنند.

از سوی دیگر متوسط مصرف گاز طبیعی در دامنه اول در اقیلم های یک تا پنج آب و هوایی ماهانه می توانند به ترتیب تا 300، 250، 200، 150 و 75 متر مکعب گاز مصرف کنند که این میزان مصرف در دامنه دوم در اقلیم های یک تا پنج به ترتیب تا 401، 350، 300، 250 و 150 متر مکعب خواهد بود.

متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه سوم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 500، 450، 400، 350 و 250 متر مکعب، در دامنه چهارم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 600، 550، 500، 450 و 350 متر مکعب، در دامنه پنجم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 700، 650، 600، 550 و 450 متر مکعب محاسبه خواهد شد.

میانگین مصرف ماهانه گاز در دامنه ششم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 800، 750، 700، 650 و 550 متر مکعب، در دامنه هفتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 900، 850، 800، 750 و 650 متر مکعب، در دامنه هشتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا یکهزار، 950، 900، 850 و 750 متر مکعب، در دامنه نهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1100، 1050، 1000، 950 و 850 متر مکعب خواهد بود.

متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه دهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1200، 1150، 1100، 1050 و 950 متر مکعب، دامنه یازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1300، 1250، 1200، 1150 و 1050 متر مکعب و در دامنه دوازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب بیش از 1300، 1250، 1200، 1150 و 1050 متر مکعب محاسبه خواهد شد.

جزئیات دامنه مصرف گاز در 363 شهر ایران



به گزارش مهر، با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

بر اساس این تقسیم بندی 14 شهر کشور در اقلیم اول (سرد یک)، 111 شهر در اقلیم دو (سرد دو)، 106 شهر در اقیلم سه (سرد سه)، 74 شهر در اقیلم معتدل و 58 شهر در اقلیم گرمسیری قرار گرفته اند که جزئیات تفکیک شهرهای مختلف ایران به شرح ذیل است:

نام استان نوع اقلیم نام شهر آذربایجان شرقی 1 سراب 2 بناب-آذرشهر-بستان آباد-کلیبر-تبریز-جلفا-عجب شیر-مراغه- ملکان- میانه- مرند- اسکو- اهر-چاراویماق-شبستر-هریس-هشترود-ورزقان آذربایجان غربی 1 بوکان-تکاب- ماکو 2 اشنویه-پیرانشهر-خوی-سردشت-مهاباد-نقده-ارومیه-چالدران-سلماس-شاهین دژ-میاندوآب اردبیل 1 بیله سوار-خلخال 2 اردبیل-سهند-کوثر-مشکین شهر-نمین- نیر 3 پارس آباد مغان-گرمی اصفهان 2 تیران و کرون-چادگان- داران 3 اردستان- اصفهان-خمینی شهر-خوربیابانک-فریدون شهر-کاشان-نائین-گلپایگان-میمه- نطنز-خوانسار- سمیرم-شهرضا-سمیرم سفلی-فلاورجان- آران و بیدگل-لنجان-مبارکه-نجف آباد-کبوترآباد-برخوار-فریدن ایلام 3 ایلام-ایوان غرب-آبدانان-دره شهر-مهران 5 دهلران بوشهر 4 تنگستان-دشتستان-دشتی 5 بندر دیر-بندر دیلم-بوشهر-کنگان-گناوه تهران 1 آبعلی-فیروزکوه-دماوند 3 تهران-چیتگر-رباط کریم-ری-اسلامشهر-پاکدشت-ورامین-کرج-ساوجبلاغ چهارمحال و بختیاری 1 کوهرنگ-فارسان 2 بروجن-شهرکرد 3 لردگان-اردل خراسان جنوبی 2 سربیشه 3 بیرجند-درمیان-قائن 4 خوربیرجند-سرایان-نهبندان خراسان رضوی 2 تربت جام-تربت حیدریه-فریمان-قوچان-گلمکان چناران-مه ولات 3 بردسکن-بشرویه-خلیل آباد کاشمر-درگز-سبزوار-سرخس-فردوس-کاشمر-گناباد-تایباد-خواف-رشتخوار-کلات-مشهد-نیشابور خراسان شمالی 2 بجنورد-مانه و سلماق-شیروان-اسفراین 3 فاروج 4 جاجرم خوزستان 4 ایذه-باغ ملک-صفی آباد دزفول 5 امیدیه-آغاجری-اهواز-آبادان-بستان-بندرماهشهر-بهبهان-دزفول-رامشیر-رامهرمز-دشت آزادگان-هندیجان-شوشتر-مسجدسلیمان-اندیمشک-خرمشهر-رامشیر-شادگان-شوش-گتوند-لالی زنجان 2 خدابنده-طارم-ابهر-ایجرود-خرم دره-زنجان-ماه نشان سمنان 3 سمنان-گرمسار-شاهرود-دامغان-بیارجمند سیستان و بلوچستان 4 خاش-زابل-زاهدان-زهک-سراوان-راسک 5 ایرانشهر-چابهار-کنارک چابهار-نیک شهر قزوین 2 قزوین-معلم کلایه-آبیک-آوج-بوئین زهرا 3 البرز-تاکستان فارس 2 اقلید فارس-ایزدخواست 3 استهبان-مرودشت-ممسنی-زرقان-آباده-سپیدان 4 ارسنجان-پاسارگاد-داراب-فراشبند-خرم بید-بوانات-سددرودزن-شیراز-فسا-کازرون-زرین دشت-نی ریز-جهرم-فیروزآباد-قیر و کارزین 5 خنج-لار-لارستان-لامرد-مهر قم 3 قم کردستان 1 بیجار-زرینه اوباتو-دیوان دره 2 بانه-سنندج-مریوان-سروآباد-کامیاران-سقز-قروه کرمان 3 بافت-سیرجان-کرمان-کوهبنان-شهربابک-بردسیر 4 انار-راور-رفسنجان-زرند 5 رودبارجنوب-عنبرآباد-قلعه گنج- کهنوج-منوجان-میانده جیرفت- بم کرمانشاه 2 اسلام آباد غرب-پاوه-جوانرود-دالاهو-روانسر-سرارودکرمانشاه-سنقر-صحنه-کنگاور-هرسین 3 کرمانشاه 4 سرپل ذهاب-ثلاث باباجایی-گیلان غرب 5 قصرشیرین کهکیلویه و بویراحمد 2 دنا-کهکیلویه 3 یاسوج 4 دوگنبدان-گچساران 5 بهمئی گلستان 2 آزادشهر 3 مراوه تپه 4 گرگان-کردکوی-کلاله-مینودشت-گنبد قابوس-آق قلا- بندرگز-ترکمن-رامیان-علی آباد گیلان 3 آستارا-رشت-منجیل-رودبار-رودسر-سیاهکل-شفت-فومن-طوالش-ماسال-هشتپر 4 بندرانزلی- آستانه اشرفیه املش-رضوانشهر-صومعه سرا-لنگرود-لاهیجان لرستان 2 ازنا-الیگودرز-نورآباد لرستان-الشتر-دلفان-سلسله-بروجرد 3 کوهدشت-درود-خرم آباد 4 پلدختر مازندران 2 سیاه بیشه 4 آمل-قراخیل قائمشهر-نوشهر-بابلسر- رامسر- گلوگاه-تنکاب- جویبار-چالوس-سوادکوه-محمودآباد-نکا-نور-بابل-بهشهر-ساری مرکزی 2 اراک-تفرش-خمین-آشتیان-شازند-کمیجان 3 دلیجان-زرندیه-ساوه-محلات هرمزگان 5 بندرعباس-بندرلنگه-جاسک-جزیره ابوموسی-جزیره سیری-جزیره قشم-جزیره کیش-میناب-خمیر- گاوبندی-حاجی آباد هرمزگان-بستک-رودان همدان 2 همدان-اسدآباد-بهار-رزن-کبودرآهنگ-تویسرکان-ملایر-نهاوند یزد 2 مروست-تفت-خاتم-مهریز 3 بافق- طبس-یزد-ابرکوه-میبد-رباط پشت بادام

واریز اولین درآمد هدفمندی یارانه گاز به خزانه دولت

رسانه های غربی پیش از اجرای بزرگترین جراحی اقتصاد ایران پیش بینی می کردند شوک و آثار روانی هدفمند شدن یارانه ها دامن دولت را می گیرد اما با گذشت هشت روز از این قانون، استقبال مردم و کاهش مصرف گاز، بنزین و گازوئیل، غرب را در آستانه " کریسمس " مات کرده است.

به طوریکه پس از کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در روزهای گذشته، کاهش متوسط مصرف گاز طبیعی ایران در بخش خانگی، تجاری، صنایع عمده و غیرعمده منجر به صرفه جویی روزانه بیش از 20 میلیون متر مکعب (معادل تولید یک فاز پارس جنوبی) شده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی گاز، در روزهای نخست دی ماه سال گذشته به طور متوسط روزانه 330 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف شده که میزان مصرف این حامل انرژی در مدت مشابه سالجاری به 309 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته است.

از سوی دیگر با گذشت زمان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، میزان کاهش مصرف مشترکان خانگی و تجاری شتاب بیشتری داشته است به طوری که در چهار روز ابتدایی هدفمندی یارانه ها روزانه 2 تا 3 درصد و در چهار روز دوم 6.5 درصد معادل 20 تا 21 میلیون متر مکعب گاز در روز صرفه جویی حاصل شده است.

این در حالی است که کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری منجر به افزایش گازرسانی به نیروگاهها و صنایع و در نهایت کاهش روزانه 20 میلیون لیتری انواع فرآورده های نفتی در سطح کشور شده است.

جواد اوجی معاون وزیر نفت امروز ششم دی ماه با اعلام اینکه با افزایش گازرسانی به نیروگاهها در هشت روز ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روزانه 15 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به واسطه عدم واردات سوخت حاصل شده است، گفت: این کاهش مصرف در حالی ثبت شده که از ابتدای سالجاری یک میلیون و 50 هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

به گفته وی در این مدت مصرف گاز خانگی در استان تهران 13 درصد، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی هر یک 10 درصد، کرمانشاه و فارس هفت درصد، اردبیل و مازندران پنج درصد، مرکزی و زنجان هشت درصد، کردستان 9 درصد و همدان 2 درصد کاهش یافته است.

به عبارت دیگر در هشت روز ابتدایی هدفمند شدن یارانه گاز طبیعی از محل صرفه جویی مشترکان خانگی در مجموع حدود 120 میلیون دلار به عنوان اولین درآمد قانون هدفمندی یارانه ها توسط مردم به خزانه دولت واریز شده است.

-------------------------------------

گزارش از محمد علی زمان خانی