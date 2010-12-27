به گزارش خبرگزاری مهر، مهری ماهوتی درباره این کتاب گفت: همانگونه که میدانید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری طرحی را به اجرا گذاشت که طی آن قرار شد قصههای 10 کتاب کهن فارسی برای گروه سنی کودک و نوجوان بازنویسی شود تا باعث علاقه مندی آنها به ادبیات کهن فارسی شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس بازنویسی و در واقع سادهنویسی کتاب "جوامع الحکایت و لوامع روایات" به من پیشنهاد شد که من هم تعدادی از قصههای این کتاب را که فکر می کردم برای این گروه سنی قابل فهم و مناسب است بازنویسی و بازآفرینی کردم.
ماهوتی درباره اهداف بازنویسی قصههای شیرین ایرانی برای کودکان و نوجوانان بیان کرد: هدف این طرح ایجاد علاقه و انگیزه در میان کودکان و نوجوانان برای آشنایی با ادبیات کهن فارسی است چراکه متن اصلی این کتابها سنگین است و حتی از نظر جنبههای بصری هم کشش ندارد که میطلبید این کتابها با زبانی امروزی و ساده بازنویسی شود.
این نویسنده درباره ارزش ادبی این کتابها گفت: در واقع کتابهای کهن فارسی مانند گنجی هستند که گوشه ای مهجور افتاده اند و باید با زبانی ساده و شیرین و امروزی آنها را در میان کودکان و نوجوانان این مرز و بوم ترویج کرد.
مهری ماهوتی تاکنون رمان "مثل خورشید" و چندین مجموعه شعر برای کودکان و نوجوانان را توسط سوره مهر منتشر کرده است.
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