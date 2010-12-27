دفتر رئیس جمهور خبر سایت حامی دولت را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر متن تکذیبیه خبر سایت رجانیوز که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، منتشر شده، به شرح زیر است:

در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری با عنوان جعلی "تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور" به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذکور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رئیس جمهور به طور کامل تکذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی سانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

اشاره می شود که رئیس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (89.4.7) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رئیس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

"قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رئیس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رئیس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند".

