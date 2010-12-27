برگزیدگان فناوری در سال 89 تجلیل شدند/ معرفی موسسات پژوهشی برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 18 فرد حقیقی و نهاد حقوقی به عنوان برترین های فناوری معرفی و تجلیل شدند.

همچنین در این مراسم 5 موسسه پژوهشی برتر و 7 نشریه علمی کشور به عنوان برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.

برترینهای فناوری

دکتر محمود شیخ زین الدین مدیر فناوری برتر

دکتر سید حسن علم الهدایی مدیر فناوری برتر

مهندس احسان ایمانیان فناور برتر

دکتر یونس علیزاده فناور برتر

مهندس نادر آقازاده فناور برتر

پارک علم و فناوری استان مرکزی پارک علم و فناوری برتر

شرکت دژپاپیروس تبریز واحد فناور برتر

شرکت ترکیب گاز الوند واحد فناور برتر

شرکت فناوران ارتباطات برتر واحد فناور برتر

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) مرکز رشد برتر

شرکت لیان پیشرو خلیج فارس طرح فناوری برتر

شرکت رهروان سپهر اندیشه طرح فناوری برتر

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

پژوهشکده علوم و فناوری رنگ پژوهشکده برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف مرکز رشد برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

پارک علم و فناوری خراسان رضوی پارک علم و فناوری برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

دکتر نسرین معظمی طرح برگزیده در زمینه تبدیل علم به ثروت با طرح ملی تولید سوخت از میکروالگها (ریزجلبکها)

دکتر منصور انبیاء پژوهشگر برگزیده در زمینه تبدیل علم به ثروت

موسسات پژوهشی برتر

پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرکز تحقیقات بتن

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

نشریات برتر

نشریه مطالعات ملی نشریه برتر در زمینه علوم انسانی

نشریه معماری و شهرسازی نشریه برتر در زمینه هنر

نشریه حفاظت گیاهان نشریه برتر در زمینه کشاورزی

نشریه کنترل نشریه برتر در زمینه فنی و مهندسی

نشریه فیزیک زمین و فضا نشریه برتر در زمینه علوم پایه

Journal of the Iranian Chemical Society نشریه برتر بین المللی

Iran J Allergy asthma نشریه برتر بین المللی