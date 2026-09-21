چالش های تأمین مواد اولیه دارویی؛ از حمل و نقل تا انتقال ارز

علی جعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تأمین دارو و برخی کمبودهای دارویی، اظهار کرد: هند یکی از تولیدکنندگان عمده مواد اولیه دارویی در جهان است و در حوزههایی مانند تولید مواد اولیه و واکسن ظرفیت قابل توجهی دارد و ایران نیز در سالهای گذشته همکاریها و تبادلات خوبی با این کشور داشته و این همکاریها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در شرایط فعلی، یکی از مشکلات اصلی ما در تأمین دارو، محدودیتهای حوزه حملونقل است. محدودیتهای دریایی جدی است و در حوزه حملونقل هوایی نیز محدودیتهایی وجود دارد.
نبود پرواز مستقیم با هند و تأخیر در ورود برخی داروها
مشاور عالی وزیر بهداشت ادامه داد: در حال حاضر پرواز مستقیم میان ایران و هند نداریم و این موضوع برای انتقال برخی داروها اهمیت دارد؛ چراکه برخی اقلام دارویی طبق ضوابط باید از طریق پرواز مستقیم منتقل شوند و امکان انتقال آنها از یک کشور ثالث وجود ندارد. همین مسئله موجب شده در برخی ردههای دارویی، مواد اولیه با تأخیر به کشور برسد و در نتیجه برای تعدادی از داروها با کمبود مواجه شویم.
جعفریان با بیان اینکه وزارت بهداشت در تلاش است این کمبودها تشدید نشود، گفت: شرکتهای دارویی اقدامات لازم را برای تأمین مواد اولیه انجام دادهاند و بخشی از این مواد در هند سفارشگذاری و خریداری شده است. از مسیرهای مختلف نیز بخشی از این محمولهها وارد کشور شده و در یکی دو هفته اخیر، با وجود همه محدودیتها، روند ورود بخشی از مواد اولیه ادامه داشته است.
شرایط تنگه هرمز بر حملونقل محمولههای دارویی اثرگذار است
وی تصریح کرد: البته بخشی از این مسائل تابع شرایط دیپلماتیک و تحولات منطقهای است. برای مثال، موضوع تنگه هرمز و وضعیت کشتیها میتواند بر حملونقل و جابهجایی محمولهها اثر بگذارد و این موارد تا حدی خارج از حوزه اختیار وزارت بهداشت است.
مشاور عالی وزیر بهداشت درباره مشکلات انتقال ارز برای تأمین دارو نیز اظهار کرد: دارو یا ماده اولیه خارجی نیازمند ارز و حملونقل است و در برخی موارد نیز محصول نهایی دارویی باید وارد کشور شود. در حوزه انتقال ارز، ممکن است در برخی موارد امکان خرید به صورت نقدی وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد خرید باید از طریق حسابهای رسمی بانکی انجام شود.
جعفریان خاطرنشان کرد: محدودیتهای شدید بانکی ناشی از تحریمها، مشکلات زیادی را در مسیر انتقال ارز و تأمین دارو ایجاد کرده است. با این حال، مجموعه وزارت بهداشت و شرکتهای دارویی تلاش میکنند این مشکلات مدیریت شود و کمبودهای دارویی هیچگاه به یک وضعیت جدی و گسترده تبدیل نشود.
وی تأکید کرد: اقدامات مختلفی در این زمینه در حال انجام است تا مواد اولیه و داروهای مورد نیاز کشور در سریعترین زمان ممکن تأمین و وارد چرخه توزیع شود.
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