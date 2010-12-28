دانش آموزان حسن آباد گرگان همچنان دور از مدرسه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هفت دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر محله حسن آباد گرگان یکماه قبل به دلیل تداوم درگیریها برخی اهالی محله شان با محله جلین قید رفتن به مدرسه را برای همیشه زدند.

سمیرا خواجه، سمانه بزی، پریسا کمالی، الهام فراهانی، زینب جمشیدی، ابراهیم خمر، فاطمه اربابی معصومه نارویی از جمله دانش آموزانی هستند که پس از درگیریهای ایجاد شده در محله، دیگر به مدرسه شان در جلین نمی روند.

در پی درگیریهای اخیر در شهر جلین با روستای حسن آباد جلسه صلح و سازش بین طرفین با حضور صادقی معاون دادستان مرکز استان، رئیس و اعضای شورای حل اختلاف زندان گرگان همچنین جمعی از معتمدان طرفین در زندان گرگان برگزار شد.



صادقی معاون داستان مرکز گلستان در این جلسه گفت: ایجاد و برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه از مهمترین اولویتهای حاکمیت اسلامی است.

وی خواستار شناسایی و معرفی عامل یا عاملان اصلی پرونده شد.



سپس معتمدان طرفین با توجه به ماه محرم الحرام خواستار رفع کدورت های موجود شدند و در پایان مقرر شد پرونده متهمان بررسی شود.



روستای حسن آباد بیش از 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر دارد که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر هستند و این دانش آموزان به دلیل نبود دبیرستان برای تحصیل به مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید مفتح و دخترانه فاطمیه جلین و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.



حسن آباد از جمله محله های شهری گرگان است که در فاصله حدود پنج کیلومتری گرگان واقع شده است و دانش آموزان مقطع دبیرستانی آن برای تحصیل به محله جلین می روند.



محله حسن آباد و جلین از محله های خوب گرگان است که البته به اظهار اهالی از حدود دوماه قبل بین برخی افراد و طایفه های این محلات درگیری پیش آمده و پرونده این درگیری نیز در مراجع قضایی در دست بررسی است.